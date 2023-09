Inter, Inzaghi vuole la punta: si torna sul mercato

L’Inter tornerà sul calciomercato a gennaio per accontentare mister Simone Inzaghi e comprare una nuova punta: possibile derby col Milan

A detta di molti esperti e non, l’Inter ha la rosa più forte del campionato di Serie A. Assai difficile non essere d’accordo con tale giudizio. Ad ogni modo, non stiamo parlando evidentemente di una squadra che potremmo definire ‘schiacciasassi’. Anzi, la ‘Beneamata’ presenta delle debolezze che andranno gestite con attenzione nei mesi a venire.

Il ko subito per mano del Sassuolo a San Siro ne è la prova assoluta. Ci può stare anche perdere ogni tanto, specialmente contro avversari estremamente insidiosi ed in ottima forma come i neroverdi guidati da Alessio Dionisi. In realtà, però, è da due/tre partite che i nerazzurri non convincono sul piano della prestazione, andando controcorrente rispetto a ciò a cui ci avevano abituato dal finale della passata stagione.

La pressione nell’ambiente milanese, in tal senso, comincia a salire in maniera notevole. Dal canto loro, numerosi fan della ‘Beneamata’ non perdono occasione per evidenziare le carenze e i difetti della truppa lombarda sui social. Ci si aspetta sicuramente di più, ad esempio, da Benjamin Pavard, che in teoria dovrebbe divenire uno dei titolari inamovibili nello scacchiere di Inzaghi.

L’ex Bayern Monaco ha insistito tanto per approdare alla corte del tecnico piacentino, ma necessita di ancora un po’ di tempo per ambientarsi come si deve. In più, si registra una situazione abbastanza preoccupante che riguarda il reparto offensivo.

La coppia Lautaro Martinez-Marcus Thuram è una certezza per l’allenatore ex Lazio, mentre in panchina allo stato attuale delle cose vi è il solo Alexis Sanchez. Marko Arnautovic, infatti, ha rimediato una distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, un serio problema fisico che dovrebbe tenere l’attaccante austriaco ai box per almeno un paio di mesi.

Calciomercato Inter, Inzaghi vuole una punta: possibile derby col Milan

Tegola non da poco per mister Inzaghi, il quale intende assolutamente prendere una nuova punta nel calciomercato di gennaio. Il trainer di Piacenza è convinta che si tratti di un acquisto fondamentale in ottica Scudetto, non a caso la dirigenza capitana da Giuseppe Marotta tiene accesi i radar.

Nella lista dell’amministratore delegato nerazzurri sono presenti diversi nomi, tra cui Mehdi Taremi del Porto. Il bomber iraniano, come noto, piaceva parecchio pure al Milan ed è stato vicinissimo a vestire la maglia rossonera in estate. Poi l’affare non si è più concretizzato e il ‘Diavolo’ ha virato su Luka Jovic.

Ma non è da escludere che il Milan decida di tornare alla carica per prendere Taremi, il cui contratto è in scadenza il 30 giugno del 2024. Ragion per cui a gennaio avremmo a che fare con un’operazione dal prezzo molto contenuto. Derby di mercato milanese all’orizzonte? Staremo a vedere.

