Carolina Stramare senza veli, la visione fa girare la testa

Carolina Stramare è pronta a brillare, lo fa con foto che ammaliano e fanno perdere decisamente la testa ai suoi tanti fan

L’ex Miss Italia Carolina Stramare si mantiene sempre al massimo della forma: le sue foto sono tra le più cercate sui social. Una presenza importante sul web, che resta sempre virale ed è sempre un punto di riferimento per i fan.

La bellezza non passa di certo via, anzi migliora nel corso del tempo. Così, nel corso degli anni è passata dall’essere una Miss Italia di belle speranze a un faro per quanto riguarda i social, cogliendo il gradimento del pubblico maschile e di quello femminile, vedendo in lei anche una sorta di icona di stile.

Carolina Stramare incanta come non mai, sa come farsi volere bene dai fan. Le sue foto sono tra le più cercate, proprio perché lasciano spesso a bocca aperto per la capacità di essere sensuale in maniera artistica, mostrando così un fisico ben proporzionato ed una grande eleganza.

Carolina Stramare, lo sguardo rapisce il cuore dei fan

Tra le miss che hanno vinto il concorso di bellezza è stata quella che negli ultimi anni ha avuto un percorso migliore, facendo tanta gavetta e diventando sempre più importante. Le sue partecipazioni in tv sono state seguite, lo scorso anno era tra i concorrenti di Pechino Express, e potrebbe misurarsi nuovamente con una nuova avventura. Di certo non le manca il fisico per affrontare una nuova prova e lo dimostra ampiamente: Carolina Stramare conquista i followers, gli ultimi scatti lasciano a bocca aperta.

Una ragazza così sempre più sensuale, il suo sguardo cattura, è una visione a cui difficilmente si può resistere. La marea dei like conquistati con questo scatto conferma come c’è sempre grande affetto intorno a lei, le sue foto sono ormai diventate un punto di riferimento per i fan, che sanno come Carolina Stramare sa avere un fascino inconfondibile e anche un talento artistico.

Prosegue così il momento importante dell’ex miss, che ha fatto parlare recentemente per la sua vita amorosa. Dopo i gossip con Dusan Vlahovic, ha ‘cambiato’ attaccante ma non città. La Stramare è legata a Pietro Pellegri, attaccante del Torino in attesa da anni in campo di una definitiva consacrazione. Forse il gol più bello lo ha realizzato proprio nella vita privata, i tifosi granata e non solo gli invidiano una bellezza di questo genere al suo fianco.