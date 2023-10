“Barbie mood” very hot: Santarelli illegale

Con la recente uscita del film di Barbie, la Santarelli ha deciso di riprendere il suo stile con risultati stupefacenti: social in tilt

Fabrizia Santarelli ha deciso di rendere omaggio ad una delle uscite più d’impatto dell’ultimo periodo cinematografico. Si sta ovviamente parlando del film di Barbie, che ha raccolto un successo importante.

I suoi seguaci avranno sicuramente colto il riferimento visivo, ma ciò che salta subito all’occhio non è la citazione che ha fatto. Bensì, per l’ennesima volta, il suo fisico da 110 e lode con tanto di bacio accademico. Queste sue qualità estetiche non sono mai state un mistero, ma lei ha deciso ugualmente di ribadirlo.

La bella Santarelli grazie a questo scatto ha lasciato tutti senza parole. La conduttrice sportiva che ha conquistato il cuore di tutti gli spettatori, si è resa protagonista di uno scatto mozzafiato.

Fabrizia Santarelli lascia tutti di sasso

Nata nel 1993, fin dalla giovane età ha dimostrato una certa propensione per il mondo dei social. Riuscendo così a porsi in tempi rapidi al centro dell’attenzione, a suon di foto intriganti, e vestiti altrettanto provocanti, il tutto abbinato ad eleganza, simpatia e competenza.

La bella presentatrice ha avuto modo di proseguire la propria crescita soprattutto su Instagram, dove i fan stanno imparando ad apprezzare ogni nuovo post. Con una semplice foto ha infatti dimostrato che si può essere sensuali e provocanti anche quando la stagione non lo permette. Così, anche in pieno periodo autunnale, l’ottima Fabrizia ha deliziato tutti col suo fisico meraviglioso.

La descrizione del post recita in modo chiaro: “Barbie mood“. Il vestito che indossa richiama effettivamente la celebre creazione della Mattel, con un vestito rosa e dei meravigliosi stivali dello stesso colore. Nei commenti non sono mancati messaggi di grande apprezzamento per la stupenda Fabrizia, che è da un bel po’ di tempo che non si vede in ambito televisivo.

C’è inoltre chi la esalta scrivendo “Bellezza ne abbiamo??? Tu sei un Angelo!”, ed ancora chi afferma “Bellissima”, “Sei un sogno”, e tanto altro ancora. Così come non sono mancati a margine dell’ultimo post tantissimi cuoricini oltre agli immancabili like.

La cosa importante è che il suo vasto repertorio di foto non smetta di venire pubblicato per i fan che tanto la appezzano, vista anche l’ultima foto pubblicata. La bella “Barbie” di Bari continuerà a incantare i fan grazie ad un fascino meraviglioso.