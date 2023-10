Contatti per Schumacher: annuncio e svolta improvvisa

Possibile svolta nella carriera di Mick Schumacher. L’indiscrezione circolata nelle scorse settimane, ha trovato una conferma importante

Che fine ha fatto Mick Schumacher? Se lo chiedono, sicuramente, in tanti tra gli appassionati di Formula 1 dopo l’addio alla Haas al termine del Mondiale 2022.

Non c’è mai stato vero feeling tra il figlio del grande Michael e il team principal della scuderia statunitense, Gunther Steiner. Emblematiche le dichiarazioni di quest’ultimo nei confronti del pilota accusato, senza mezza giri di parole, di aver causato anche danni piuttosto ingenti, con i vari incidenti, alle monoposto motorizzate Ferrari.

Lasciata la Haas e la Ferrari Academy, Mick è comunque rimasto in Formula 1, grazie alla Mercedes che l’ha ingaggiato come pilota di riserva dei titolari Lewis Hamilton e George Russell. E’ stato Toto Wolff in persona a volerne l’arrivo nel team lanciato in F1 proprio dal padre che ha corso con le Frecce d’Argento negli ultimi anni della sua carriera.

Lo stesso Wolff si sta impegnando per trovare un nuovo sedile da titolare in F1 per Mick. Impresa tutt’altro che semplice, visto che quasi tutti i posti sono occupati per la prossima stagione con la conferma di gran parte dei piloti attuali.

Mick Schumacher, presto una nuova opportunità: tutto confermato

Per Schumacher si era ipotizzato un possibile approdo all’Alpha Tauri in sostituzione di De Vries. Pare sia stato Helmut Marko a bloccarne l’arrivo, preferendo puntare sul più esperto Daniel Ricciardo già confermato, insieme a Tsunoda per il 2024.

Resta viva l’ipotesi Williams specie se Logan Sergeant dovesse confermarsi sui deludenti standard di rendimento attuali. In caso di addio dell’attuale pilota, tuttavia, per Schumacher ci sarebbe la concorrenza del brasiliano Felipe Drugovich, attuale terza guida dell’Aston Martin.

Ecco perché per Schumacher non è affatto da escludere un proseguimento della carriera motoristica nel WEC, ovvero nel campionato mondiale Endurance in cui sono impegnate gran parte dei team partecipanti alla Formula 1.

Tra questi c’è anche l’Alpine che pare interessata ad offrire a Mick l’opportunità di gareggiare negli eventi a “ruote coperte”. Lo ha confermato, l’attuale team principal di Alpine, Bruno Femin, stando al quale Schumacher, a breve, potrebbe essere coinvolto in un Test su pista.

“Stiamo parlando con Mick di questa opportunità – si legge nelle dichiarazioni riprese da Formula Passion – che sarebbe buona per entrambe le parti. Speriamo di organizzare presto un Test.” Schumacher potrebbe essere coinvolto nello sviluppo del prototipo A424 con la quale Alpine punta a tornare a vincere la 24 Ore di Le Mans a 46 anni dall’ultimo trionfo con Peroni e Jassaud.