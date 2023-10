Lo prende la Juve: l’ex Milan passa in bianconero

Colpo di scena in arrivo in sede di calciomercato con la Juventus che ha messo nel mirino un calciatore ex Milan.

La Juventus è pronta a fare sul serio in sede di calciomercato con i bianconeri pronti a mettere a segno diversi colpi dopo un’estate che ha portato il solo Weah alla corte di Massimiliano Allegri.

Da sempre il calciomercato regala colpi a sorpresa e cambi di maglia inaspettati con giocatori di alcune big pronti a trasferirsi nelle rivali. Nel mirino della Juventus ora c’è un calciatore che non veste più la maglia del Milan anche se il suo cartellino è ancora di proprietà dei rossoneri. I bianconeri, sotto richiesta di Massimiliano Allegri, sarebbero pronti a tentare il colpo in vista della prossima estate.

Calciomercato Juventus, un ex Milan nel mirino dei bianconeri

Stando a quanto affermato da Fichajes.net, la Juventus avrebbe messo nel mirino Charles De Ketelaere, talento belga passato in prestito dal Milan all’Atalanta durante la scorsa estate.

Il giocatore, reduce da un’annata molto difficile con la maglia del Milan, sta trovando giocate e continuità con la maglia nerazzurra, attirando subito le attenzioni delle altre big. Il trequartista è passato alla corte di Gasperini in prestito con diritto di riscatto. I bergamaschi hanno pagato tre milioni per avere il giocatore in questa stagione e potranno riscattare il suo cartellino per una somma intorno ai 22 milioni di euro più 4 di bonus, a seconda dei risultati che conseguirà la formazione al termine dell’anno.

Il Milan, dal canto suo, si è assicurato anche una percentuale, circa il 10%, sulla prossima rivendita del talento classe 2001 con i rossoneri che potrebbero arrivare ad incassare una somma anche superiore ai 30 milioni di euro totali, andando a registrare un’inaspettata plusvalenza dopo la stagione da dimenticare dello scorso anno. Chi sarebbe già pronto ad investire sul belga è la Juventus con Allegri che vorrebbe fortemente il calciatore che da Gasperini è stato definito il ‘nuovo Ilicic’.

Il riscatto da parte dell’Atalanta, stando così le cose, appare scontato con i bergamaschi che sanno di poter rivendere il giocatore ad una somma superiore rispetto a quella concordata con il Milan in estate. Resta da capire però se il club di Percassi voglia far crescere ulteriormente il giocatore sotto la guida di Gasperini per provare a portarlo ad essere un top assoluto del calcio europeo ed aumentare ancora di più la sua valutazione.