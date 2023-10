Roma, ora sei dipendente da Lukaku e Dybala

Sull’altalena delle emozioni della Roma, ieri sera è arrivato un “alto”, quello della vittoria in casa contro il Frosinone. I giallorossi hanno saputo portare a casa 3 punti fondamentali per la classifica, ma soprattutto per il morale. Dopo il 4-1 subito a Genova contro la squadra di Gilardino serviva una reazione di qualsiasi genere. E nonostante una prestazione non entusiasmante è arrivata sulle “note” del duo Dybala-Lukaku.

ROMA, PER ORA VA BENE COSÌ

Come ha sottolineato Di Francesco alla fine della gara, la Roma ha vinto di fatti per le giocate dei campioni. Il gol di Lukaku propiziato da un grande assist di Dybala e quello di Pellegrini sono l’effetto delle giocate del “diez” argentino con la maglia 21. Per il momento, alla Roma, nelle serate in cui sfida squadre di livello più basso, basta semplicemente una fase difensiva sufficiente e le giocate dei campioni. Ma non sempre le due cose potranno andare di pari passo. Serve un’inversione di marcia. Servono prestazioni più convincenti su entrambi i lati del campo.

È chiaro che non sempre sarà una serata stranegativa, come a Marassi, su entrambi i lati. Ma se la Roma troverà squadre più preparate o più attrezzate tecnicamente rispetto ai ciociari dell’ex tecnico giallorosso, servirà ben più di quel che è bastato ieri all’Olimpico. Ben vengano dunque i tre punti e la prestazione dei singoli in avanti, ma serve di più.

MOU, CHE FAI?

Mourinho prova a trincerarsi dietro i problemi di infortuni e assenze. Il siparietto sulla sostituzione Bremer-Rugani di Allegri nel pomeriggio in Atalanta-Juventus è simpatico, sottolinea un momento di difficoltà ma non può giustificare l’andamento della sua squadra. Ma la sua Roma ha problemi di carattere tecnico-tattico che deve superare al più presto. Non sempre Dybala potrà essere distributore di assist così spettacolari, non sempre potrà essere a disposizione. Lo ha detto lo stesso Mourinho ieri: “Dybala ha deciso di giocare, ma è arrivato al limite. Giovedì non giocherà”. Salterà la sfida di Europa League, poco male per questa volta, ma più avanti potrebbe saltare le partite di campionato.

Ecco quindi che il tecnico lusitano dovrà necessariamente trovare la qualità altrove. Pellegrini, Aouar in primis devono ricominciare a dare il loro contributo alle reti giallorosse. In attesa che si riprenda anche Renato Sanches e, magari, trovi continuità, la Roma deve fare di necessità virtù e creare per Lukaku, mostratosi ancora una volta implacabile sotto porta.