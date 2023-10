Straripante in intimo: Carolina Stramare lascia di stucco

Carolina Stramare lascia tutti di sasso restando solo in intimo: la modella è davvero straripante

Nota per aver vinto il titolo di Miss Italia nel 2019, Carolina Stramare si è fatta apprezzare dal pubblico anche per la sua partecipazione al programma Pechino Express.

Tifosissima della Juventus, la modella è finita sotto i riflettori del mondo dello sport venendo spesso accostata a Dusan Vlahovic prima e a Christian Maldini poi, ma la donna non ha mai confermato ufficialmente queste relazioni e queste sono rimaste semplici voci di gossip. La Stramare, anziché pensarci su, ha preferito concentrarsi non solo sul suo lavoro da modella, ma anche su quello da influencer che tanti marchi le ha permesso di sponsorizzare.

La modella, infatti, ha fatto da testimonial per brand di spessore quali Alfa Romeo, Guess e Tezenis e questo ha accresciuto ulteriormente una popolarità già importante. Via social, i numeri di Carolina sono abbastanza positivi ed il suo profilo Instagram è seguita da 526 mila follower e quest’ultimi sono destinati ad aumentare. Tutto merito non solo della sua popolarità, ma anche della bellezza e della sensualità che trasuda dai suoi update.

Nell’ultimo post pubblicato sulla piattaforma social, Carolina si è voluta però superare, mostrandosi davvero straripante e lasciando tutti senza fiato, indossando solo un intimo che ha reso la visione rovente.

Solo l’intimo a coprirla: Carolina Stramare da impazzire

Attraverso il proprio profilo Instagram, Carolina Stramare crea sempre contenuti che possano attirare lo sguardo dei suoi follower e la modella non si fa problemi a regalare spesso e volentieri degli scatti che lasciano completamente di sasso. L’ultimo update pubblicato da Carolina è un chiaro esempio di quanto appena detto, con l’influencer che stavolta ha voluto stuzzicare la fantasia dei suoi fan restando solo in intimo e lasciando tutti di stucco.

Rigorosamente in bianco e nero, lo scatto è davvero superbo e mostra tutto l’essere straripante della modella che conferma di essere una delle donne più belle del panorama italiano, sprizzando sensualità da tutti i pori. L’intimo indossato mette in evidenza anche una scollatura vertiginosa che attrae volentieri l’occhio dello spettatore che resta di sasso davanti ad una visione simile.

Una visione paradisiaca e allo stesso tempo rovente che ha permesso a Carolina di ottenere, per l’ennesima volta, un grande successo via social. Il post ha ricevuto più di 18 mila likes in sole ventiquattrore e nei commenti quasi tutti gli utenti hanno sottolineato quanto la modella sia meravigliosa, restando a bocca aperta per quanto visto.

Tra i vari commenti, inoltre, spicca anche quello del padre Romeo Stramare che pure ha voluto fare i complimenti a sua figlia, affermando come sia uno splendore e dichiarando di aver fatto un capolavoro. E noi non possiamo che essere d’accordo con il signor Stramare che ringraziamo per averci “donato” una donna come la bella Carolina.