Verstappen alla Ferrari: la confessione del pilota Red Bull

Max Verstappen potrebbe prima o poi finire alla Ferrari: la confessione non lascia molti dubbi e fa sognare tutti i tifosi

Il fenomeno olandese si appresa a festeggiare il terzo titolo mondiale consecutivo, se non in Qatar (dove appare probabilissimo), al massimo negli Stati Uniti. Intanto il suo sguardo è già rivolto a quello che potrebbe essere un clamoroso matrimonio.

La macchina migliore con il pilota migliore. Al momento questo duopolio in Formula 1 è graniticamente rappresentato dalla Red Bull e da Max Verstappen, in grado di portarsi a casa l’intera posta anche nel 2023. Il mondiale costruttori è già in cascina dal Giappone, mentre per quanto riguarda quello piloti c’è solo da attendere l’aritmetica certezza tra il Qatar e gli Stati Uniti (con ogni probabilità non si andrò oltre).

L’olandese non ha al momento rivali credibili nel Circus, a cominciare dal compagno di squadra Sergio Perez, letteralmente sgretolato mentalmente e tecnicamente nelle ultime gare. Una battaglia interna non c’è mai stata tra i due e mai ci potrà essere, considerando il diverso peso specifico che entrambi ricoprono nel box. Il problema è che con Max nessuno ha mai sopportato il peso di condividere il garage, anche gente affermata come Ricciardo o Sainz. L’olandese è così, un autentico cannibale, che riporta alla mente i grandi del passato, quelli che dominavano nel Circus.

Formula 1, il sogno della Ferrari si chiama Verstappen: l’olandese apre ad un futuro in Rosso

Da Senna a Schumacher, passando per Prost e Lauda, fino ad arrivare ai contemporanei come Hamilton e Alonso. Tutti questi campioni hanno in comune oltre al talento e ai titoli vinti, anche il piacere di guidare per la Ferrari. Non tutti ci sono riusciti, ma nessuno di loro ha mai nascosto il fascino che il Cavallino Rampante ha sempre rappresentato. Ayrton era ad un passo dalla firma prima che il destino lo portasse via nel 1994, mentre Hamilton poteva diventare ferrarista ai giorni nostri, prima del rinnovo con Mercedes.

Ecco quindi che ipotizzare un Max Verstappen vestito di rosso in futuro non sarebbe un azzardo così marcato, specie se lui stesso apre a questo tipo di scenario. Ai microfoni di Sky Sports, l’attuale numero 1 del Circus ha dichiarato: “La gente mi chiede sempre se ho un dream team. So che la Ferrari ha una storia incredibile in Formula 1 ed è una squadra incredibile in cui correre”. Parole che suonano come il miele per i tifosi che sognano di vederlo finalmente a Maranello un giorno.