Viky Varga, relax sul divano: il vestito si apre e guardano tutti lì

Milioni di follower, veri e propri fan, che incuriositi scrutano, sbirciano, zoomano e aspettano. Viky Varga non delude mai il suo vastissimo e gentilissimo pubblico

Abbiamo imparato a conoscerla nelle vesti di consorte dell’ex centravanti della Nazionale italiana di calcio, Graziano Pellè. Viky Varga però è stella a tutto tondo capace di brillare di luce propria, come dimostrano le sue maestose opere d’arte su Instagram conosciute in tutto il mondo.

La storia di carattere prettamente sentimentale tra Graziano Pellè e Viky Varga è iniziata in tempi tutt’altro che sospetti. L’ex attaccante della Sampdoria e la visual performing artist originaria dell’Ungheria si sono infatti conosciuti in Olanda, nei Paesi Bassi, ai tempi in cui Pellè militava tra le fila del Feyenoord.

A seguito di una decade quasi completa di fidanzamento, i due giovini si sono sposati mediante rito civile in una masseria di Ostuni: una celebrazione nuziale della durata record di un intero weekend! All’imbrunire del giorno prima del matrimonio, hanno consumato la cena a base di canestrelli al ragù con i parenti e gli amici più stretti.

Fra i molteplici invitati, spiccavano parecchie facce note del mondo del calcio. Alcuni rapidi e al contempo efficaci esempi: l’attuale direttore sportivo del Lecce Corvino Pantaleo, il tecnico olandese Ronald Koeman, Dusan Tadic e l’ex Parma e Cagliari Gianni Munari.

Viky Varga è così divenuta moglie di Pellè, che vanta pure importanti trascorsi nel campionato cinese con la prestigiosa maglia del Shandong Luneng. Curiosità: la role model ungherese è nata il 15 luglio ovvero lo stesso giorno dello sposo che però è di ben dieci anni più grande, lui del 1985 (anno di uscita di Ritorno al Futuro) e lei del 1995 (anno di uscita di Pronti a morire).

Personalità elegante e riservata, il pubblico è incuriosito da Viky Varga

Viktoria Varga, spesso e volentieri abbreviata in ‘Viky’, è nata e cresciuta nella città di Gyor e sottostà zodiacalmente al segno del Cancro, aspetti che quindi connotano la sua personalità e che emergono attraverso i meravigliosi scatti che ella stessa posta sui social.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Viktoria Varga è stata abilissima nel non divulgare moltissime informazioni al pubblico. Questo perché il riserbo è fondamentale specie quando si è personalità di spicco e così ricercate. Stando a quel che emerge dai suoi profili web, si può tratteggiare una brillante personalità, dove è l’eleganza a farla da padrona.

Nel post in questione, scattato dalla ridente località di Burj Al Arab negli Emirati Arabi Uniti, è evidente che la protagonista stia subendo gli effetti della calura tipica di quelle zone, ragion per cui il vestito indossato è aperto. Impossibile inoltre non guardare la borsa al suo fianco sul divano: prodotta da un notissimo marchio d’alta moda (Dior) varrà certamente qualche migliaio di euro!