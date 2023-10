L’Inter lo soffia alla Juve: Marotta lo prende gratis

Marotta vorrebbe scipparlo alla sua ex squadra e portarlo ai rivali dell’Inter, ecco chi potrebbe arrivare in nerazzurro

Le big iniziano a muoversi per il mercato di gennaio, chi come la Juventus speranzose di una volata per lo scudetto fino alla fine e chi come l’Inter, consapevole di dover anche giocare le coppe durante l’anno. Ovviamente la speranza in casa nerazzurra è quella di essere impegnati quanto più a lungo anche in Europa. Per entrambe e non solo, quindi, la necessità di ampliare la rosa è già evidente.

Per questo motivo sono già attivi gli staff di entrambe le squadre che si dovranno occupare del mercato sia invernale che estivo, mirando anche a qualche obiettivo a lungo termine. Il calciatore che ora le due squadre rivali si stanno contendendo infatti, potrebbe liberarsi solo a fine campionato e nessuna ha voglia di mollare.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, le voci su uno scontro di mercato arriverebbero direttamente dalla Spagna, dove gioca con il Real Madrid l’esterno d’attacco e centrocampo, Lucas Vázquez, in diverse occasioni addirittura impiegato anche da terzino. Infatti il trentaduenne è assolutamente uno dei calciatori più duttili del panorama mondiale e secondo quanto arriva dalla Spagna, ora ci sarebbe anche l’Inter su di lui. Uno sgarro che Beppe Marotta farebbe quindi alla sua ex squadra.

L’Inter lo soffia alla Juve, arriva gratis

Da qualche tempo si sa infatti che proprio la Juventus avrebbe messo gli occhi sul galiziano che a giugno si libererà a zero dopo aver giocato per nove anni a Madrid. A questo punto potrebbe contare tutto, dalla volontà del calciatore alle coppe a cui parteciperanno nerazzurri e bianconeri nella prossima stagione, senza contare poi che sul classe ’91 ci sono anche diverse squadre spagnole ed il centrocampista potrebbe voler restare nel suo paese.

Non è però noto per adesso se l’inserimento dell’Inter fosse sempre proiettato a giugno o se i nerazzurri abbiano intenzione di spazzar via la concorrenza versando i soldi del cartellino dello spagnolo, a gennaio. Il suo valore di mercato è di 8 milioni e sui 5-6 i Blancos potrebbero cederlo per non darlo via a zero dopo qualche mese.

Una mossa che sia Marotta che Giuntoli potrebbero anche pensare di mettere in atto proprio tra un paio di mesi, portando quindi un ex nazionale spagnolo, subito in Serie A. Su Vázquez ci dovrebbe essere anche l’interesse del Siviglia.