Lazio, contro il Celtic tre punti d’oro ottenuti allo scadere

Quattro punti per la Lazio dopo le prime due uscite europee. La Champions League sorride ai biancocelesti che contro il Celtic non portano a termine una prestazione brillante ma ottengono tre punti d’oro che consentono di avvicinare gli ottavi di finale. La squadra di Sarri in Europa diventa fedele al brivido finale, ancora una volta in zona Cesarini arriva la svolta; dopo la rete di Provedel contro l’Atletico Madrid, al Celtic Park al 95’ è Pedro a beffare gli scozzesi. In svantaggio dopo appena 11’ di gioco, i biancocelesti hanno rimontato e centrato la vittoria per 2-1 grazie alle reti di Vecino e, come detto, di Pedro.

Vittoria si, ma ancora tanti dubbi su questa Lazio

La vittoria sul Celtic non spazza via le incertezze di un inizio stagione più che dubbioso per la Lazio. L’approccio alla gara non è stato, ancora una volta, soddisfacente. Contenere gli uomini di Rodgers non è stato semplice e nella prima frazione di gioco apparentemente impossibile. Un attacco sterile che fa i conti con il poco cinismo che ha contraddistinto questo inizio stagione. Tra tutti, quasi spaventa, la poca incisività di Ciro Immobile ancora a secco di gol in Europa e con appena due reti messe a segno in Serie A.

La differenza la fanno i subentrati. Se Vecino e Pedro si prendono meritatamente l’attenzione dei riflettori da meno non è Guendouzi il quale cross permette allo spagnolo di ribaltare la gara allo scadere.

Sarri contro la Lega: “Grazie per la brillante idea”

Insomma, questa Lazio soffre ma in Europa lo dà a vedere meno e i risultati sono dalla sua parte. Tra i confini nazionali, invece, Sarri lancia missili e ancora una volta al termine del match commenta le scelte organizzative della Lega Calcio inerenti agli orari delle partite. Il prossimo incontro per i capitoli è in programma domenica alle 15.00 contro l’Atalanta, anch’essa impegnata in settimana in Europa.

“Domenica giochiamo alle tre -spiega Sarri- la Lega ha avuto la brillante idea di fare giocare alle 15.00 due squadre due squadre impegnate in Europa una in Scozia di mercoledì e una in Portogallo di giovedì sera, li ringrazio sentitamente e spero di poterlo fare anche a nome dell’Atalanta”.