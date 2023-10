Vestito corto che fa sognare: Elisabetta Gregoraci è una bomba

Vestito corto da sogno per Elisabetta Gregoraci: la showgirl è una vera bomba ed i fan restano a bocca aperta

Elisabetta Gregoraci non è solo uno dei volti più apprezzati e conosciuti del mondo dello spettacolo italiano, ma è anche una delle donne più belle e sensuali che ci siano in Italia.

Nota per essere stata a lungo la compagna di Flavio Briatore, la showgirl ha sempre avuto un più che discreto successo e nel corso della sua lunga carriera si è tolta tante soddisfazioni. Oltre a svolgere ruoli come modella, la Gregoraci è stata anche co-conduttrice di programmi importanti e l’apice l’ha toccato senza dubbio a Destinazione Sanremo, co-conducendo la trasmissione al fianco di una leggenda come Pippo Baudo.

Tutto questo ha certamente contribuito alla sua popolarità, ma la showgirl si è fatta apprezzare non solo per la sua bravura e la sua professionalità, ma anche per il suo fascino che sembra etereo. Nonostante abbia 43 anni, via social la Gregoraci non li dimostra minimamente e su Instagram lascia spesso e volentieri i suoi 2 milioni di follower senza fiato. E nell’ultimo update pubblicato, la showgirl li ha voluti far sognare con un vestito corto che l’ha resa davvero una bomba di sensualità.

Elisabetta Gregoraci da sogno: il vestito corto lascia i fan di sasso

Da anni, ormai, Elisabetta Gregoraci si può dire faccia parte della nostra vita quotidiana vista la sua longeva presenza nelle nostre tv e ora non possiamo proprio farne a meno. Al di là delle critiche che possono esserci in un mondo come quello dello spettacolo italiano, la showgirl resta oggi uno dei volti più apprezzati ed il fatto che di recente abbia preso parte alla Milano Fashion Week lo conferma.

I fan le dimostrano affetto e calore ogni giorno e via social Elisabetta pensa sempre a loro, “ringraziandoli” con post che lasciano una volta si e l’altra pure a bocca aperta. La cosa si è ripetuta con l’ultimo update della showgirl che via social ha voluto regalare ai suoi fan alcuni scatti intriganti fatti alla Parigi Fashion Week dove ha indossato un vestito corto da sogno per la Gaelle che ha lasciato tutti di stucco.

Il vestito nero, tanto elegante quanto rovente, lascia scoperte le sue perfette spalle e soprattutto mette in evidenza le sue sensuali forme. Pur intravedendosi appena, balzano all’occhio le sue gambe, pure lasciate scoperte dal corto abito, così come all’occhio balza il suo sorriso che quasi pietrifica per la sua bellezza.

Il post ha avuto enorme successo toccando quota 13 mila mi piace in neppure 24 ore e tantissimi sono stati i commenti. Tra questi spicca anche quello della sorella della showgirl Marzia Gregoraci che le ha lasciato le emoticon di tanti cuori rossi a far capire di essere rimasta anche lei conquistata dal suo fascino che sembra intramontabile nonostante tutto.