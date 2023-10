Ansia Milan, scoppia un nuovo caso: tifosi preoccupati

Se non è allarme allora poco ci manca: la cosa certa è che cresce, sempre di più, l’apprensione tra i tifosi rossoneri per nulla soddisfatti

Nella seconda uscita di Champions League è arrivato un altro pareggio. Un altro 0-0 contro il Borussia Dortmund, in trasferta. Fino a questo momento della competizione la squadra di Stefano Pioli non ha ancora realizzato una rete, nonostante abbia avuto molte occasioni per mettere il pallone in fondo al sacco.

Nel frattempo, però, cresce sempre di più la preoccupazione che vede come protagonisti proprio i tifosi rossoneri. A quanto pare, questi ultimi, non sono soddisfatti per il rendimento messo a referto, fino a questo momento, da parte del calciatore che continua a non convincere del tutto. Si tratta del nigeriano Samuel Chukwueze.

Per lui solamente venti minuti (più il recupero) nella trasferta tedesca e qualche occasioni per impensierire la retroguardia giallonera. Come riportato in precedenza, però, il pallone di entrare non ne ha voluto assolutamente sapere. Non è solamente quello il “problema” visto che, anche in altre occasioni, ha avuto buone possibilità per timbrare il cartellino, ma fallendo clamorosamente.

Milan, il nuovo acquisto non convince del tutto

Arrivato tra l’entusiasmo dei sostenitori rossoneri, adesso più di qualcuno inizia a chiedersi se Samuel Chukwueze ha deluso, fino ad ora, le aspettative. Ovviamente è ancora troppo presto per poter tirare dei giudizi visto che la stagione è appena iniziata. Anche se i numeri parlano fin troppo chiaro. Nelle prime uscite stagionali (due in Champions e sei in campionato) non ha fornito né un assist e nemmeno segnato un gol. Delusi non solo i fantallenatori di tutta Italia, ma soprattutto i tifosi del ‘Diavolo’.

Gli stessi che, da lui, si aspettavano decisamente qualcosa in più. Proprio come la dirigenza che ha effettuato un investimento importante per poterlo avere a disposizione in questa stagione. Per lui sono stati sborsati ben 20 milioni di euro per averlo dal Villarreal. Non proprio la stessa cifra spesa per avere Charles De Ketelaere dai belga del Bruges. La cosa certa che li accomuna (sempre fino a questo momento) è che nessuno dei due ha avuto un impatto fortunato con i rossoneri.

Il nigeriano, però, ha tempo di rifarsi e si metterà a disposizione per la squadra ed il suo allenatore. Vuole continuare a mettere in difficoltà il proprio mister nello schierarlo dall’inizio. Anche se, lo stesso Pioli, gli preferisce di gran lunga l’americano Christian Pulisic.