Europa e Conference League, bilancio positivo per Roma, Atalanta e Fiorentina

Il giovedì di Europa e Conference League lascia in eredità risultati positivi. Due vittorie in Europa League, con Roma e Atalanta; e un pareggio in Conference con la Fiorentina che porta a casa un pareggio che vale una vittoria per come si è messa la partita durante i 90 minuti.

EUROPA LEAGUE, DUE VITTORIE

Grande affermazione per l’Atalanta contro lo Sporting Lisbona. I nerazzurri hanno messo in mostra per 45 minuti un grande calcio. La squadra di Gasperini ha dominato in casa dello Sporting. Una grande prestazione soprattutto nella prima frazione, con cui ha archiviato la vittoria nella prima frazione. Ritmo e fluidità da grande squadra per i nerazzurri che stanno confermando quanto di buono aveva annunciato il mercato. E i bergamaschi non hanno ancora inserito in squadra i due acquisti più importanti: El Bilal Touré e Gianluca Scamacca.

Decisamente più facile l’impegno della Roma, che in casa ha avuto vita facile col Servette. Ancora una volta protagonista Romelu Lukaku, che ha sbloccato il risultato al settimo gol giallorosso. La squadra di Mourinho ha portato a casa una vittoria importante per il girone di Europa League. La gara dell’Olimpico ha portato un’altra bella notizia, con il ritorno al gol di Andrea Belotti. Il gallo ha messo a segno una doppietta, tornando al gol e dando nuove certezze a Mourinho. Notizie negative invece sul fronte infortuni dove Lorenzo Pellegrini, autore del 3-0, si è infortunato dopo 11 minuti dal suo ingresso in campo.

CONFERENCE LEAGUE, FIORENTINA “SALVA”

Niente successo, invece, in Conference League, a differenza dell’Europa League, per la Fiorentina. Un punto guadagnato per la squadra di Vincenzo Italiano. La squadra viola è andata sotto 0-2 in casa contro i modesti ungheresi del Ferencvaros.

La formazione fiorentina ha rimontato nel secondo tempo con grande grinta e forza di volontà. Certo, la squadra toscana non ha mostrato grande solidità difensiva, ma la reazione e il gioco non sono comunque mancati. Italiano può comunque ritenersi soddisfatto nonostante il “solo” pareggio.