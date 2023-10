Milan, nessuna esitazione: addio già deciso

Il Milan non sembra aver dubbi su quelle che saranno le prossime mosse di calciomercato con un giocatore destinato all’addio.

Per il Milan è già tempo di pensare al futuro nonostante la stagione sia cominciata da nemmeno due mesi. I rossoneri hanno già preso una decisione importante sul futuro di un big.

Il club meneghino, al termine della stagione in corso, saluterà un proprio ‘senatore’ che non continuerà a vestire la maglia rossonera. Una decisione che appare irrevocabile per quello che riguarda la società, già pronta a lavorare in sede di calciomercato per trovare il sostituto.

Calciomercato Milan, un big se ne va: decisione presa

I rossoneri non avrebbero intenzione di proseguire con Olivier Giroud dopo la stagione in corso. Il francese ha il contratto in scadenza nel giugno del 2024 e non ci sarà un ulteriore rinnovo di contratto col calciatore pronto a salutare Milanello al termine del campionato in corso.

Il prossimo anno il centravanti francese compirà 38 anni e proprio per questioni anagrafiche saluterà il Milan, pronto a puntare su un altro attaccante centrale da regalare a Stefano Pioli. Il classe 1986, dopo un biennale firmato con i rossoneri nel 2021, ha prolungato fino al 2024 allungando di un altro anno la sua permanenza a Milanello. Appare però difficile immaginare una sua permanenza anche per il prossimo campionato con il Milan intenzionato a ringiovanire ulteriormente la propria rosa.

L’ex calciatore dell’Arsenal potrebbe proseguire la sua carriera in MLS con diverse squadre che lo hanno cercato già nei mesi scorsi e con la punta che ha affermato di essere attratto dall’avventura negli Stati Uniti. Da capire poi in casa Milan quello che potrà essere il futuro di Jovic. Il serbo è giunto al Milan nelle ultime ore di calciomercato e dovrà dimostrare di meritarsi la conferma da qui al termine del campionato per vestire la maglia rossonera anche in vista della prossima stagione avendo il contratto in scadenza anche lui nel prossimo giugno.

Il sogno per l’attacco del Milan è sempre Jonathan David. Il centravanti canadese è il primo nella lista di Moncada e Furlani che vorrebbero portarlo a disposizione di Pioli dal prossimo luglio, provando a chiudere l’affare però già ad inizio 2024. Una trattativa non semplice considerato il fatto che il Milan dovrà fare i conti con la concorrenza di diverse big europee.