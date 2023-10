Serie A, ottava giornata: spiccano il derby della Mole e Lazio-Atalanta

Dopo le emozioni delle Coppe europee, i riflettori tornano a puntare sull’ottavo turno di Serie A che vede diversi match interessanti in programma: due su tutti, Juventus-Torino e Lazio-Atalanta.

Il derby della Mole non è mai scontato, anche se va detto che i granata non riescano a vincere sul campo dei rivali bianconeri dal 1995: da allora si sono disputate 17 gare di campionato in casa della Vecchia Signora e per ben 12 volte la Juventus è uscita vincente. La possibilità che anche questa volta possa trionfare la squadra di Allegri è proposta a 1,78 da Planetwin365 e Betclic, mentre su Unibet parliamo di 1,75 volte la posta.

Nell’ultimo confronto diretto, a febbraio scorso, è andata in scena una partita divertente e ricca di gol: i bianconeri si sono imposti con un rocambolesco 4-2. Potrebbe anche quella di sabato essere una partita di questo tipo? L’Over 2,5, questa volta, pagherebbe 2,15 volte la posta su Planetwin365 come su Betclic, mentre su WilliamHill 2,10. Teniamo presente che i granata abbiano fatto registrare due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre uscite stagionali e che cercheranno di riscattarsi in una gara così sentita.

L’altro match da tener d’occhio questo weekend è Lazio-Atalanta. Il match è previsto per domenica alle ore 15.00. I biancocelesti hanno incassato la quarta sconfitta stagionale in campionato dopo sette gare, perdendo l’anticipo di sabato contro il Milan: la squadra di Sarri ha vinto solo due volte sinora ed è attualmente 16esima in classifica con 7 punti. I bergamaschi, invece, hanno pareggiato in casa contro la Juventus nell’ultimo impegno, raggiungendo quota 13 punti, uno in meno del Napoli terzo.

È interessante notare come i tre incroci più recenti siano tutti terminate con meno di tre gol segnati e con almeno una formazione a secco di reti. Non è da escludere che anche questa volta almeno una delle due squadre non riesca a trovare la via del gol: il “No Goal” è quotata a 2,12 su Planetwin365; su WilliamHill a 2,05 e su Betclic a 1,98. Un successo della squadra di Sarri, che cercherà di smuovere la classifica, vale 2,64 volte la posta su Planetwin365, su WilliamHill 2,62 e su Betclic a 2,58.