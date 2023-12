Addio immediato dopo il rinnovo: allarme Inter

Fari puntati da parte dell’Inter su un calciatore del Manchester United. Rinnovo e addio: la situazione

Un calciatore in particolare piace moltissimo alla dirigenza dell’Inter. Tanto è vero che l’amministratore delegato, Beppe Marotta, potrebbe pensare di regalarlo (in vista della prossima stagione) al suo allenatore, Simone Inzaghi. Anche se, allo stesso tempo, potrebbero esserci dei problemi non da poco visto che dei colpi di scena potrebbero esserci dietro l’angolo.

In primis quello del possibile rinnovo dell’atleta con la sua attuale squadra. Anche se, a meno di clamorosi colpi di scena, non dovrebbe affatto rimanere nel club. Anzi, si prospetta ad un clamoroso addio subito dopo la fine della stagione o anche già a gennaio. Le indiscrezioni arrivano direttamente dal Regno Unito.

Uno degli obiettivi dell’Inter, per la prossima annata, è quello senza dubbio di rinforzare il reparto offensivo. Non che adesso il team allenato da Inzaghi abbia problemi. Anzi, decisamente il contrario. La coppia formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram sta facendo letteralmente sognare i tifosi nerazzurri che sperano di conquistare nuovamente il titolo a distanza di alcuni anni dall’ultima volta.

Inter, si guarda in casa United: le ultime sul big

Bisognerà, però, vedere la situazione che riguarderà Alexis Sanchez e Marko Arnautovic. Tra i due quello che ha più possibilità di lasciare la causa della ‘Beneamata’ è proprio il cileno. Soprattutto perché il suo contratto andrà in scadenza il 30 giugno del 2024 e difficilmente verrà rinnovato. Ed è per questo motivo che si guarda, con molto interesse, la vicenda che riguarda un altro attaccante in uscita da un top club.

Stiamo parlando di Anthony Martial che davvero non riesce ad entrare nei meccanismi di gioco da parte del suo allenatore, Erik ten Hag. Nonostante venga impiegato e inserito a gara in corso, il centravanti non riesce a fare la differenza. Anche perché i numeri parlano decisamente chiaro: solamente 2 gol e 2 assist in 18 presenze (considerando tutte le competizioni). Decisamente troppo poco per uno che, di mestiere, fa l’attaccante.

Anche il suo contratto andrà in scadenza il prossimo giugno. L’obiettivo dei ‘Red Devils‘, però, è quello di fargli rinnovare il proprio accordo e poi di venderlo. Per un semplice motivo: non rischiare di perderlo a parametro zero e non ricavare nulla dal suo addio. Di certo non una buona notizia per l’Inter che già pregustava l’idea di acquistarlo gratis dalla Premier League.

Ciononostante secondo ‘Football Insider’ il club dell’Old Trafford sarebbe disponibile a lasciare che Martial lasci il club a gennaio se ricevesse un’offerta adeguata.