Tutti pazzi per Echeverri! Il City prova lo sprint decisivo: i dettagli

Il Manchester City prova lo sprint per Claudio Echeverri. Il talento del River Plate che sta facendo innamorare l’Europa con la prospettiva di poterla conquistare nel prossimo futuro a suon di giocate, ha attivato l’interesse delle principali società del Vecchio Continente.

Anche e soprattutto per questo motivo i Citizens di Pep Guardiola vorrebbero anticipare la concorrenza investendo nel corso della sessione di gennaio per accaparrarsi uno dei prospetti più promettenti dell’intero Sudamerica.

Secondo quanto abbiamo raccolto, ci sono contatti già avviati sia con il club che con gli agenti del “Diablito”. Echeverri ora ha solo l’imbarazzo della scelta, anche in considerazione di un contratto con il River Plate destinato a scadere nel dicembre del 2024.

La chiara strategia del City sarebbe quella di trovare tutti gli accordi in anticipo sullo stile di quanto fatto con Julian Alvarez: che proprio dal River Plate si trasferì alla corte di Pep nonostante i tentativi delle principali società europee di riuscire ad accaparrarselo. Una storia di mercato che si è portata dietro tanti rimpianti da parte di chi non ebbe la prontezza di affondare il colpo, e che ora potrebbe ripetersi con lo stesso esito.