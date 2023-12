Clamoroso Berrettini, arriva l’annuncio che nessuno si aspettava

Non è stata una stagione soddisfacente per Matteo Berrettini. Di lui ha parlato una leggenda del Tennis. Ecco le sue dichiarazioni

Due anni fa, a fine stagione, Matteo Berrettini era ai vertici del tennis mondiale. Numero sei del mondo, finalista a Wimbledon e qualificato, primo italiano nella storia a riuscirci, alle Atp Finals, la cui prima edizione si disputava a Torino.

Ora tutto è cambiato. Tra 2022 e 2023, una serie ripetuta di infortuni e la conseguenza carenza di risultati e vittorie hanno causato un crollo nel rendimento di Berrettini con inevitabili ricadute anche nel ranking mondiale.

L’azzurro ha chiuso il 2023 addirittura in 91esima posizione con l’unica consolazione di essere rimasto in top 100 ed evitare così il barrage delle qualificazione per accedere al main draw dell’Australian Open, torneo dove si spera possa rientrare.

Un’annata, quella appena conclusa, nella quale Matteo ha avuto un unico sussulto, raggiungendo gli ottavi di finale di Wimbledon dove è stato sconfitto dal futuro vincitore Carlos Alcaraz. Il resto dell’annata è stato condizionato da due gravi infortuni, il primo agli addominali nel corso del Masters di Montecarlo, l’altro alla caviglia subito allo Us Open.

Matteo Berrettini, c’è chi lo difende: parla Panatta

Se sul campo ci sono state ben poche soddisfazioni per Berrettini, una svolta è arrivata nella sua vita privata. A inizio 2023, infatti, Matteo ha ufficializzato la relazione con Melissa Satta.

Una storia che ha imperversato (e imperversa tuttora) nelle cronache di gossip anche per quanto avvenuto sui social dove il tennista azzurro è stato accusato – in estrema sintesi – di trascurare la carriera e la Satta criticata con commenti spesso offensivi e volgari, in quanto ritenuta una presenza tale da distrarre troppo il compagno dal Tennis.

Sulla relazione Berrettini-Satta, si è espresso in una recente intervista Adriano Panatta. L’ex tennista azzurro, anche lui nella sua epoca protagonista di love story importanti con la cantante Loredana Berté e l’attrice Mita Medici, si è schierato dalla parte di Berrettini.

“Per me Matteo non fa nulla di male – ha dichiarato Panatta al Riformista – che torto può avere per aver conosciuto una ragazza bella e famosa (..) E poi diciamo soprattutto che le donne non hanno mai fatto male a nessuno. Mai!”.

Nella stessa intervista, Panatta ha esaltato Jannik Sinner, dicendosi sicuro sulle sue possibilità di diventare presto numero uno del ranking Atp. Un traguardo, quest’ultimo, che ora è pura utopia per Berrettini. Al contempo, però, il ranking non può essere una preoccupazione per Matteo che sta lavorando per tornare in campo in Australia dove ritroveremo anche Rafa Nadal.