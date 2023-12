Inter e Juventus fregate: colpaccio Liverpool

Inter e Juventus si sfidano per la cima della classifica di Serie A, ma anche sul fronte del calciomercato. Tuttavia, il Liverpool potrebbe essere in vantaggio su un calciatore

La fine dell’anno solare avvicina la sessione invernale di calciomercato, quella dei cosiddetti “affari di riparazione”, ma anche l’intervallo di tempo dove si cominciano a stilare le trattative per il futuro, per giugno. Inter e Juventus condividono da tempo un profilo al quale sono interessate, ma il Liverpool è entrato a gamba tesa e potrebbe avere la meglio.

Il soggetto in questione è Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco è un perno del Napoli dal 2016 e durante l’ultima estate ha rifiutato il trasferimento in Arabia Saudita così come altri no ha pronunciato in precedenza pur di restare in azzurro. Tuttavia, il contratto che lo lega al club di De Laurentiis scadrà fra circa sei mesi e al momento non è stato siglato alcun rinnovo.

Sulla soglia dei 30 anni, il giocatore potrebbe cambiare squadra, e di certo non gli mancano le pretendenti. Inter e Juventus lo seguono da tempo, ma la più convinta potrebbe essere il Liverpool, secondo quanto riferisce ‘TEAMTalk’. Nonostante i Reds stiano osservando André Trinidade e Khephren Thuram, lo sguardo è concentrato sull’evoluzione della situazione del polacco.

Napoli, Zielinski al Liverpool? Klopp beffa Juventus e Inter

Da tempo immemore il giocatore del Napoli affascina mister Klopp e il club inglese sarebbe stato convinto dal suo stesso allenatore ad avanzare una proposta già a gennaio per assicurarsi le prestazioni del mediano fin da subito. Al Napoli converrebbe non perderlo a parametro zero, qualora deciso a non sottoporgli un nuovo contratto. Le uscite di Fabinho e Jordan Henderson per il Liverpool, d’altro canto, hanno comportato un profondo rinnovamento in quella zona del campo, che va rafforzata.

Il Liverpool potrebbe offrire oltre 4 milioni di euro a stagione al polacco, che apporterebbe profonda qualità ed esperienza al centrocampo degli inglesi. L’intento è cercare di convincere il Napoli fin da subito, per permettergli di adattarsi alla Premier League per i sei mesi restanti della stagione e divenire ancor più importante nella successiva. Anche il West Ham sarebbe tentato dal giocatore, ma l’ultima parola spetterà a lui e al Napoli, sia per gennaio che per giugno 2024.