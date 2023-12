Occasionissima Juve, lo cedono subito in prestito

La Juventus è pronta a cogliere una ghiotta occasione di mercato. Giuntoli e Manna sarebbero tentati dall’arrivo in prestito di un calciatore in cerca di rilancio

I bianconeri continuano a muoversi sul mercato e, grazie al lavoro della propria dirigenza, si sarebbero avvicinati parecchio a due profili internazionali da prelevare a condizioni molto vantaggiose.

Secondo le ultime indiscrezioni, il club che detiene il cartellino del calciatore sarebbe intenzionato a separarsene. La Juventus osserva interessata speranzosa che la dirigenza avversaria apra alla soluzione in prestito.

Nonostante il buon rendimento, infatti, la squadra di Massimiliano Allegri necessita di alcuni accorgimenti, soprattutto a livello numerico. Il mercato invernale, dunque, potrebbe regalare ai tifosi juventini colpi in entrata molto interessanti.

La Juve ne mette nel mirino due: la dirigenza prova a convincere il club al prestito

Dopo la quasi immobilità durante la sessione estiva, con il solo Timothy Weah come volto nuovo dei bianconeri, la Juventus sembra essere molto attiva in vista del mercato di riparazione.

I due dirigenti bianconeri, Manna e Giuntoli, stanno monitorando le possibili occasioni di mercato da regalare ad Allegri per tentare l’assalto al titolo. In queste settimane si sono susseguiti parecchi nomi in orbita Juve ma uno in particolare sembra poter fare al caso dei bianconeri. Si tratta di Donny Van de Beek, centrocampista olandese classe ’97.

Van de Beek è un centrocampista moderno dalle spiccate doti d’inserimento messosi in mostra con l’Ajax di Erik ten Hag insieme a De Jong e De Ligt. Quando i due compagni sono partiti rispettivamente al Barcellona e alla Juventus, Van de Beek ha scelto di accasarsi ai Red Devils, a fronte di un esborso di circa 40 milioni.

L’avventura del centrocampista ad Old Trafford, però, non è stata positiva e, dopo il prestito all’Everton, ha fatto ritorno ai Red Devils vedendo il campo con il contagocce. In questa stagione è sceso in campo solo in due occasioni, totalizzando 21 minuti fin qui. Un suo addio al Manchester United appare, dunque, scontato e tra le pretendenti si è inserita anche la Vecchia Signora.

Il club bianconero sta cercando un centrocampista da aggiungere alla rimaneggiata batteria di Allegri e Van de Beek potrebbe fare proprio al caso della Juve che con lo United ha aperto i colloqui anche per Jadon Sancho. La situazione in rosa dei due calciatori, infatti, potrebbe favorire i bianconeri che, sfruttando le difficoltà dei due, potrebbe riuscire a strappare un prestito ai Red Devils e potenziare la squadra di Allegri con due talenti in cerca di riscatto.

