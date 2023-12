Serie A, il ritorno delle big: Inter, Juve e Milan in testa al torneo

“Fine dell’intermezzo”, si può riassumere così l’inizio stagione della Serie A 2023/24. Dopo l’anno di dominio indiscusso del Napoli di Luciano Spalletti. La Serie A ritrova la sua conformazione “classica”: Inter, Juventus e Milan davanti e tutte, le altre all’inseguimento. È la storia del campionato italiano, è la storia che si ripete.

SERIE A, UN TURNO CHE HA RIBADITO IL TREND

Inter, Juventus e Milan, nel turno concluso ieri sera con la vittoria del Torino sull’Atalanta, hanno vinto tutte e tre le rispettive gare. Le tre big del nostro calcio, le tre squadre più vincenti sono davanti a tutte. Le rispettive vittorie contro Napoli, Monza e Frosinone hanno delineato in maniera ancora più netta la graduatoria del campionato di Serie A 2023/24. L’Inter guida con 35 punti, la Juventus insegue i nerazzurri a 33, il Milan leggermente più staccato ne conta 29. Poi un buco di 5 punti, allargato dalla sconfitta del Napoli contro l’Inter, per trovare Roma e appunto Napoli a quota 24. Insomma, quello che si sta venendo a delineare è un campionato che in un modo o nell’altro verrà vinto da una delle tre grandi del nord.

Si tratta delle tre squadre che storicamente dominano il nostro campionato. Basti pensare che in 91 edizioni del campionato di Serie A, Juventus, Inter e Milan si sono qualificate sul podio rispettivamente 61, 48 e 46 volte, ovvero almeno 22 volte più di ogni altra squadra.

LA STORIA SI RIPETE

Difficile a questo punto del campionato con il girone di andata che lo Scudetto possa finire nelle mani di una squadra diversa dalle prime tre. Nella storia del campionato italiano denominato Serie A, in 91 edizioni disputate a vincere sono state 69 volte Juventus, Inter e Milan. Un’egemonia scalfita solo in alcune sparute occasioni. Basti pensare che il Napoli 2023 è il primo Campione d’Italia diverso dal trio delle big dal 2001. 22 anni per ritrovare una squadra Campione al di fuori delle due squadre di Milano e la Juventus. Ora starà al campo definire, decidere e dirci chi delle tre sarà la squadra campione 2024: un’abitudine per il Campionato di Serie A.