Cristina Buccino accavalla le gambe, ma la mise è inguinale: video piccante

Cristina Buccino torna a brillare sui social con un video davvero bollente: i fan della showgirl a bocca spalancata

Un uragano di bellezza che nel panorama dello spettacolo, in Italia, è ormai da diversi anni sulla cresta dell’onda. Cristina Buccino ha dimostrato di essere questo ma anche molto di più, al punto che i suoi fan – letteralmente innamorati di lei – sul web la seguono in ogni suo minimo passo.

Nata a Castrovillari in provincia di Cosenza il 16 giugno 1985, la Buccino è riuscita a conquistarsi l’attenzione del mondo della televisione apparendo in diversi programmi di spicco. Da ‘Tiki-Taka’ e ‘Ciao Darwin‘ fino a ‘L’Eredità‘ e ‘Mistero‘, nel quale è stata una presenza a dir poco monopolizzante. La sua carriera, come tante bellezze, è iniziata come modella: il successo è stato praticamente istantaneo con diverse aziende che hanno deciso subito di puntare su di lei.

Cristina ha una fan base particolarmente affezionata che le è sempre molto vicina. Uomini sì ma anche le donne, tutte pronte a farle sentire calore e supporto. La sua bellezza rompe ogni confine e basti pensare che soltanto su Instagram, social favorito dalla bella Buccino, già può contare oltre 3 milioni di followers all’attivo.

Per quel che concerne la vita privata, sono stati diversi i flirt a cui è stata avvicinata nel corso degli anni. Tra tutti quelli confermati, è certamente stato di grande rilevanza quello con il cinque volte Pallone d’Oro Cristiano Ronaldo, qualche anno fa.

Video piccante: Cristina Buccino è illegale

Cristina è quindi tra le influencer più richieste e amate del web ed è così che i suoi scatti sono diventati nel corso degli anni qualcosa di particolarmente richiesto dai suoi fan. Durante l’estate non sono mancate le istantanee bollenti che hanno messo al centro dell’attenzione il fisico perfetto della 38enne calabrese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)



Tra i tanti suoi lavori pubblicati su Instagram uno in particolare, pubblicato nelle scorse ore, ha letteralmente mandato al manicomio i suoi innamoratissimi followers. Con tanto di vestitino nero molto aderente ma soprattutto corto, il video ritrae la Buccino con un cappellino nero scavallare le sue lunghissime gambe.

Una serata movimentata e particolarmente rovente per la showgirl che non è mai stata tanto in forma. In primo piano spicca, chiaramente il suo abbondante dècolletè che fa fatica ad essere contenuto dallo striminzito vestitino.

La Buccino è una bomba sexy e lo sa bene, visto che in poche ore migliaia di fan si sono riversati sul video riempiendolo di likes. Un tripudio, e non è affatto una novità, per una delle donne ancora oggi tra le più sexy in Italia.