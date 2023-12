Dalla Juventus al Manchester City: la firma è imminente

È una storia vecchia come le favole de Le mille e una notte: quando si parla di calciomercato, chi mette più soldi sul piatto vince sempre. Le ultime sulla Juve

La notizia che ci apprestiamo a disvelarvi offre uno sguardo avvincente nel mondo del calcio e delle sue intricatissime dinamiche di mercato. Ciò ci ricorda che, nonostante le migliori intenzioni e gli sforzi delle squadre, gli sgarbi nel mercato calcistico sono inevitabili e fanno parte integrante del gioco.

Il Manchester City si è nuovamente preso le luci della ribalta, in quanto sta per ingaggiare il prodigio argentino Claudio Echeverri, che ha attirato l’attenzione di club d’élite come Juventus, Real Madrid e Barcellona. Il giovane talento del River Plate, che ha recentemente impressionato ai Mondiali Under 17, è diventato un obiettivo ambito in Europa.

Secondo il sempre informatissimo ‘Daily Mirror’, il Manchester City, che ha già stretto collaborazioni economiche con il River Plate attraverso precedenti acquisizioni al punto tale da essere quasi partner commerciali ufficiosi, spera di battere gli altri giganti europei nella corsa per Echeverri.

Il club inglese ha dimostrato la sua capacità di coltivare e sviluppare giovani talenti, come appurato dal successo di Julián Álvarez in Premier League. Paragonato a Lionel Messi per talento e stile di gioco, il diciassettenne Echeverri è un trequartista con un futuro promettente.

I prodigi che hanno stregato tutti al Mondiale

La recente tripletta segnata contro il Brasile nel Mondiale Under 17 ha ulteriormente alzato il suo valore e il Manchester City, con le risorse finanziarie necessarie, sta valutando la possibilità di attivare la sua clausola rescissoria da 21,4 milioni di sterline. Una cifra eccessiva per le casse della Juventus.

Il track record del Manchester City nello sviluppo di giovani talenti e la volontà dell’immarcescibile Pep Guardiola di promuoverli potrebbero essere un fattore decisivo nelle trattative. Guardiola, rinomato per la sua capacità di lavorare con giovani giocatori promettenti, potrebbe essere un’ulteriore attrazione per Echeverri.

Sebbene anche la Juventus avesse mostrato interesse per il giovane argentino, al punto tale da considerarla ormai cosa fatta, il Manchester City sta cercando di trarre vantaggio dai suoi continui trionfi. Nel frattempo la Vecchia Signora, con risorse più limitate, potrebbe scommettere sui giovani talenti dal prezzo ribassato. La decisione di Echeverri sul suo futuro è nell’aria e il Manchester City spera di convincerlo che il suo prossimo passo è verso la Premier League.

La competizione tra la Juventus e il City per assicurarsi i servigi di Echeverri è un esempio di quanto il calcio sia spesso un terreno di gioco dove la determinazione e la volontà possono essere sovrastate da fattori economici o altri interessi.