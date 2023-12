Camila Giorgi, annuncio in extremis: ci sarà

Camila Giorgi vicina finalmente al ritorno in campo dopo il calvario per l’ennesimo infortunio: ecco quando la rivedremo

Un grande talento quello di Camila Giorgi, che l’ha proposta tra le migliori tenniste italiane della sua generazione, ma che non è bastato a imporla con continuità ad altissimi livelli, anche a causa di diversi infortuni che l’hanno limitata nel corso degli anni. Alti e bassi costanti per la bella Camila, sulla cui bravura però non si discute.

Altalenante anche il suo 2023, con una prima fase stagionale in cui aveva raccolto ottimi risultati, tra cui il ritorno alla vittoria in un torneo del circuito maggiore, al WTA 250 di Merida in Messico a febbraio, un anno e mezzo dopo il successo nel WTA 1000 di Montreal. Camila era tornata a bussare alla porta delle top 30 del mondo, prima di incappare ancora in una serie di problematici stop. In campo, di fatto, non la vediamo dal 20 settembre, quando si arrese negli ottavi di finale a Guadalajara a Maria Sakkari.

Da allora, ferma per un guaio a un piede, Camila sta tentando di recuperare per il via della nuova stagione. La tennista maceratese ripartirà dalla posizione numero 53 in classifica nel nuovo anno e tenterà ancora una volta di sovvertire i pronostici. Quando è in giornata, lo sappiamo, è avversaria durissima anche per le top ten, battute più di una volta in carriera.

Camila Giorgi di nuovo in campo in Australia: la decisione ufficiale

C’era curiosità e attesa per capire se sarebbe stata in grado di presentarsi ai nastri di partenza, il mese prossimo, degli Australian Open a Melbourne, prima prova stagionale del Grande Slam. E il verdetto è arrivato.

In extremis, poco prima della scadenza, ha iscritto il suo nome nella entry list del torneo. Per classifica, potrà entrare nel tabellone principale senza passare dalle qualificazioni, anche se, non essendo testa di serie, rischia un sorteggio duro. Nelle ultime due edizioni, è arrivata al terzo turno, come altre tre volte in carriera. Questa volta proverà a fare ancora meglio.

Il giallo semmai è sulla sua presenza ai tornei preparatori, che si svolgeranno sempre in Australia e Nuova Zelanda. Per il momento, non si è iscritta in nessuno di questi, anche se c’è ancora tempo per farlo. Per la precisione, i tornei che il calendario proporrà nei primissimi giorni del nuovo anno saranno quelli di Brisbane, Auckland, Adelaide e Hobart.