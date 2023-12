Ferrari tradita, Leclerc in una rivale: esplode la bomba

Charles Leclerc potrebbe lasciare la Ferrari in maniera del tutto inattesa, la bomba di mercato scuote gli appassionati

Un vero colpo di scena per Charles Leclerc, un team non molla la presa e starebbe facendo di tutto per strapparlo alla scuderia di Maranello per le prossime stagioni.

L’andamento di Charles Leclerc alla Ferrari è ciò che ha fatto discutere maggiormente i tifosi della Rossa di Maranello nel corso di questa stagione. Il pilota monegasco si è confermato molto forte sul giro secco in pole, mentre in gara invece spesso soffre troppo quando c’è da lottare e mantenere soprattutto i nervi saldi.

Il finale di stagione è stato comunque in crescita. La gara di Interlagos è stata una parentesi spiacevole, i tre podi conquistati comunque nelle ultime quattro corse hanno confermato il valore del pilota. Leclerc in crescita ha così stuzzicato le fantasie di mercato: una scuderia è pronta all’assalto del ferrarista.

Leclerc lascia la Ferrari, dove guiderà prossimamente

Il pilota monegasco, nei giorni scorsi, ha incassato anche la fiducia del presidente John Elkann. Il nipote di Gianni Agnelli, nell’annunciare il rinnovo imminente dei due piloti della Ferrari, ha pronosticato per Leclerc un futuro da campione del mondo. Le parole sono state una iniezione di ottimismo per tutta la scuderia di Maranello. Ora invece bisognerà difendersi dagli assalti del mercato. L’esperto Giorgio Terruzzi, nel podcast della Red Bull, ha annunciato quale potrebbe essere un prossimo colpo di scena: il passaggio di Charles Leclerc all’Aston Martin.

Una meta clamorosa per il monegasco, Leclerc compagno di Fernando Alonso rilancerebbe senza dubbio la scuderia inglese che ha concluso la stagione 2023 decisamente in calando. Le parole di Terruzzi sono così da analizzare per bene: “Continuo a pensare che, nella testa di Lawrence Stroll, ci sia un’offerta già pronta per Leclerc quando scadrà il suo contratto in Ferrari. Questa è una fantasia del proprietario dell’Aston Martin, i tempi incidono e nel frattempo avranno un motore Honda per lanciarsi in futuro”.

Terruzzi ha così parlato dell’interesse della Aston Martin ma anche di un Leclerc non troppo intenzionato ad accettare altre offerte. Il sogno di Leclerc è di vincere il mondiale con la tuta della Ferrari, il monegasco ha un senso di riconoscenza molto alto verso un team che lo ha cresciuto e lo ha portato ad essere uno dei leader in Formula 1. Il suo obiettivo ora sarà unicamente quello di migliorare la Ferrari e di tornare alla vittoria personale che manca dal Gp austriaco dell’estate 2022.