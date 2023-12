Inter, capolavoro di Marotta: un Galactico per Inzaghi

L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, potrebbe portare in nerazzurro una pedina a costo zero dal Real Madrid. Ritorno di fiamma

L’Inter vanta una delle rose più forti del campionato di Serie A, ma è comunque vietato adagiarsi sugli allori. Il club nerazzurri, infatti, punta a migliorare costantemente la propria squadra, attraverso dei rinforzi giusti. In tal senso, l’amministratore delegato Giuseppe Marotta tiene sempre il mirino puntato sull’elenco dei futuri parametri zero.

In questo campo il dirigente del club meneghino è il numero uno in Italia. Basti pensare che l’Inter di oggi è stata costruita soprattutto tramite affari di questo tipo. Da Stefan de Vrij a Marcus Thuram, passando per Henrikh Mkhitaryan e Hakan Calhanoglu. Si tratta di pedine in grado potenzialmente di fare la differenza in qualunque momento, davvero niente male. L’impostazione ormai è chiarissima: ottenere il massimo risultato spendendo meno possibile. D’altronde, la situazione economico-finanziaria della società meneghina impone una quantità rilevante di prudenza, in più ogni tanto serve pure un sacrificio per rimpinguare le casse nerazzurre.

Il team milanese ha pochi difetti allo stato attuale delle cose e alzare ulteriormente l’asticella non è una passeggiata. Ma le ghiotte occasioni di calciomercato sono dietro l’angolo, di conseguenza è bene tenere i radar accesi e muoversi in anticipo per non rischiare di farsi trovare impreparati. La dirigenza interista si guarda intorno, a questo proposito attenzione ad un possibile ritorno di fiamma.

Entrando più nello specifico, il club lombardo si assicurerebbe volentieri le prestazioni di un calciatore in forza al Real Madrid, il cui contratto è in scadenza il 30 giugno del 2024. Stiamo parlando di Luka Modric, già accostato all’Inter qualche anno fa. Senza il pagamento del cartellino i nerazzurri ci farebbero più di un pensierino all’acquisto del centrocampista croato.

Calciomercato Inter, tentazione Modric a zero: Marotta ci pensa

Quest’ultimo è ormai giunta al crepuscolo della propria strepitosa carriera, però un’esperienza in quel di Milano potrebbe ugualmente attrarlo. Lo scorso 9 settembre Modric ha compiuto 38 anni, nonostante ciò al momento ex Pallone d’oro non prende ancora in considerazione l’ipotesi di appendere gli scarpini al chiodo.

Ad ogni modo, non è totalmente da escludere un nuovo prolungamento col Real Madrid, magari per chiudere direttamente in Spagna il suo percorso calcistico. L’Inter potrebbe rendersi protagonista di un tentativo concreto nei mesi a venire, in caso di mancato rinnovo.

Andrebbe ovviamente raggiunta un’intesa sulla spinosa questione relativa allo stipendio, ma Modric potrebbe anche accontentarsi di cifre più basse rispetto allo stipendio che percepisce ora. Un campione del genere in Serie A sicuramente darebbe un contributo di spessore, perché l’ex Tottenham resta un fuoriclasse assoluto a prescindere dalla carta d’identità. L’Inter ci pensa, il tempo come sempre darà i suoi verdetti.