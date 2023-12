Juventus, Allegri avvisa: “”Domani gara difficile, il Napoli è pericoloso in trasferta”

Secondo venerdì consecutivo in campo per la Juventus che, dopo Monza, domani sera sfiderà il Napoli. Un venerdì sera importante per le sorti del campionato di Serie A. In casa Juventus c’è la volontà di mettere al sicuro velocemente la qualificazione Champions e stare attaccati all’Inter, mentre il Napoli vuole cercare di stare nelle prime quattro. In mattinata, peraltro, aveva parlato anche Walter Mazzarri.

LA JUVENTUS NON DEVE SOTTOVALUTARE IL NAPOLI

È un Massimiliano Allegri molto attento e concentrato su quello che dovrà fare la sua squadra domani. Il Napoli, lo scorso anno, è uscito vittorioso in entrambe le gare contro la Juventus ed è una squadra molto simile a quella che ha sotterrato 5-1 i bianconeri. La formazione mister Allegri dovrà fare grande attenzione se vuole continuare a correre come fatto finora: “Domani è un altro scontro diretto, mancano poche gare alla fine del girone di andata, dobbiamo fare più punti dell’anno scorso”

Mini obiettivi che Allegri cerca di dare alla squadra per dare uno stimolo ulteriore a far meglio. La gara di domani è un passaggio importante per il futuro del campionato, la Juventus col Napoli si gioca tanto: “La cosa importante è avere ben chiari gli obiettivi – dice il tecnico livornese, che poi lancia un monito – Il Napoli è molto pericoloso in trasferta e noi nelle ultime sette partite con loro, abbiamo vinto solo una volta”. Insomma, avversario da non sottovalutare nonostante oggi si trovi a 9 punti dai bianconeri.

PRESSIONE E VOGLIA DI VINCERE, ARMI DEL MESTIERE

Allegri continua a far presente che l’obiettivo della Juventus è arrivare alla prossima Champions. Un obiettivo minimo si può dire o addirittura paracadute, perché la Juve al momento è la più seria candidata a contrastare l’Inter. Ecco perché Max spiega che domani Juventus-Napoli è un passaggio importante ma non l’ultimo: “Domani non finisce la stagione. Bisogna essere bravi a convincere con la pressione. Quando sei alla Juventus è così – e poi si sbottona un po’ di più sugli obiettivi stagioni – Vedremo poi dove saremo bravi ad arrivare. L’importante è che nel frattempo manteniamo l’equilibrio”.

Domani, il mister bianconero vuole vedere la sua squadra non solo giocare bene ma anche avere voglia di vincere: “Domani dai miei giocatori voglio vedere la prestazione e la voglia di vincere – spiega il tecnico, che poi si sofferma sul gruppo – Molti dei giocatori di quest’anno, la scorsa stagione erano appena arrivati. Sono stati bravi e ora sono un gruppo forte”.

Nessuna dichiarazione per quanto riguarda la questione Pogba. Allegri non ha voluto rispondere in merito alle vicende giudiziarie del suo giocatore, da tempo forzatamente ai margini della squadra.

AGGIORNAMENTO SUGLI UOMINI A DISPOSIZIONE PER JUVENTUS-NAPOLI

Allegri ha poi fatto un po’ il punto di quella che è la situazione dei suoi singoli. Ad Allegri è stato chiesto di Gatti, che domani partirà titolare sul centro-destra a meno di sorprese: “Gatti ha fatto passi da gigante, ma ora deve confermarsi: la parte più difficile, ma ha voglia e possibilità di farlo”. Dalla sua parte giocherà Kvicha Kvaratskhelia, e con lui collaborerà Andrea Cambiaso, molto apprezzato dal tecnico bianconero che non ha mancato di dirlo ai microfoni: “Cambiaso è un giocatore intelligente che può darci una mano nello sviluppo del gioco”.

Dalla parte opposta a Gatti, non ci sarà Rugani già tornato in panchina contro il Monza, ma ci sarà il ballottaggio tra Danilo e Alex Sandro. Insomma, Allegri recupera tutti tranne Weah e, ovviamente, De Sciglio. E in attesa di gennaio per avere magari un centrocampista in più a disposizione fa quel che può con le risorse a disposizione. Basterà tutto quello alla Juventus per battere un Napoli arrabbiato dopo il netto, quanto immeritato in quelle proporzioni, ko contro l’Inter. Il campo sarà giudice ultimo.