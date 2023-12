Mazzata terribile: mercato bloccato

Le ambizioni ed il progetto tecnico di una società che aveva mostrato grosse ambizioni rischiano per un possibile mercato bloccato, i motivi

Mercato bloccato per un club, che già sta facendo fatica di suo a spiccare il volo, dopo non pochi proclami riguardo ad un progetto tecnico che sta stendando a decollare. Ci sarebbe da fare i conti con dei pagamenti arretrati con alcuni procuratori.

E molti tra questi avrebbero fatto presente la cosa alle autorità calcistiche competenti. Con il risultato che adesso la squadra coinvolta in questa per nulla piacevole faccenda rischia di avere il mercato bloccato per almeno una sessione, ovvero quella ormai molto vicina di gennaio 2024.

Se la questione non dovesse risolversi però non si esclude un prolungamento del mercato bloccato anche per altre finestre successive, a cominciare dalla sessione trasferimenti estiva dell’anno che verrà.

I manager in questione hanno presentato un esposto contro la squadra rimasta impelagata in tale brutta situazione denunciando un ritardo nel pagamento delle parcelle. Se la dirigenza chiamata in causa non dovesse risolvere tutto in tempi rapidi allora lo stop forzato alla campagna acquisti potrebbe diventare realtà.

Mercato bloccato, mirino sul Nottingham Forest

Già in altre situazioni passate abbiamo assistito al blocco del calciomercato imposto da federazioni calcistiche locali ed anche da organismi quali la Uefa e la Fifa come sanzione massima per incongruenze che hanno riguardato il bilancio oppure pratiche scorrette sul trasferimento di giovani calciatori.

Il caso in questione però è diverso ed a trovarsi sulla graticola è il Nottingham Forest. Il club inglese, nel quale militano alcune vecchie conoscenze del calcio italiano quali l’ex Torino Ola Aina, l’ex Milan Divock Origi e l’ex Bologna Nicolas Dominguez, non avrebbe corrisposto ad alcuni procuratori quanto dovuto in seguito ad alcuni acquisti compiuti.

Questo potrebbe fare si che gli agenti coinvolti e che si ritrovano ad essere nella posizione di creditori possano avanzare alla FA inglese una richiesta di embargo sui trasferimenti ai danni dello stesso Nottingham Forest.

Sono stati ben quattordici gli acquisti fatti dai ‘Tricky Trees’ nel corso della scorsa estate per cercare di rinforzare la rosa, dopo una salvezza ottenuta a fatica nel 2022/2023. Il ritorno in Premier League dopo molto tempo era coinciso con aspettative più grandi rispetto al doversi salvare nelle ultimissime giornate di campionato.

E non è che adesso le cose stiano andando meglio. Il Nottingham Forest ha cinque squadre dietro a sé in classifica ed un margine di cinque punti sulla zona retrocessione ma ci si aspettava di più già a questo punto della stagione. La compagne britannica è reduce pure da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite giocate. Le autorità calcistiche inglese si esprimeranno a breve su questa spinosa questione.