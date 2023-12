Milan, due esclusioni illustri: i tempi di recupero

Importanti novità in casa Milan in vista della sfida all’Atalanta: Simon Kjaer e Rafael Leao non dovrebbero essere convocati e quindi non saranno a disposizione di Stefano Pioli. I rossoneri hanno deciso di tenerli fuori a scopo precauzionale visto il gelo previsto a Bergamo domani: le temperature infatti dovrebbero arrivare vicine allo zero, e lo staff tecnico – insieme a Pioli, ha deciso di far riposare i due calciatori anche per evitare qualsiasi problema fisico.

Dopo la sfida di domani contro gli orobici, infatti, i rossoneri saranno chiamati ad altre partite importanti, a partire dalla decisiva sfida di Champions League contro il Newcastle, determinante in ottica qualificazione agli ottavi di finale della competizione. In difesa la coperta è già molto corta, e perdere anche Kjaer sarebbe dannoso per Pioli, mentre Leao resta l’uomo in più della squadra e i suoi compagni si affideranno a lui per la cruciale sfida del St.James Park. Dopo la sfida agli inglesi, a San Siro arriverà il Monza: i rossoneri non possono perdere punti per strada, ecco perché si pensa anche a strategie di questo tipo per evitare di incorrere in infortuni che in questo momento non possono esserci.