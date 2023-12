Pagano la clausola: De Zerbi sulla panchina del top club

Roberto De Zerbi sarebbe finito nel mirino di uno dei club più importanti del mondo, pronto a pagare la clausola per liberarlo

Roberto De Zerbi, attuale allenatore del Brighton, sta facendo benissimo dallo scorso anno e i suoi risultati non sono passati inosservati agli occhi delle big europee. La prossima stagione può lasciare la Premier League.

Un numero uno assoluto. Questo può diventare Roberto De Zerbi proseguendo su questi livelli anche nei prossimi mesi. Il lavoro intrapreso al Brighton, dopo la gestione Potter, è a dir poco straordinario. Ottavo posto in Premier League, dopo il piazzamento europeo dello scorso anno e girone di Europa League superato con un paio di giornate di anticipo (si giocherà il primo posto con l’Olympique Marsiglia nell’ultimo turno).

La qualità del gioco della squadre allenate dal bresciano non si discute e per questo è stato insignito anche dei complimenti di Pep Guardiola, che lo vede come uno dei suoi migliori seguaci. L’ex tecnico del Sassuolo ha saputo arricchirsi anche nell’esperienza in Ucraina, allo Shakhtar Donetsk, anche e soprattutto a livello umano, in un periodo difficilissimo. I valori dell’ex trequartista bresciano sono da insegnare in giro per le scuole calcio e ne fanno davvero un punto di riferimento.

La sua dimensione internazionale potrebbe accrescere ancora di più nella prossima stagione se si concretizzerà una trattativa che è finita sulle prime pagine dei giornali spagnoli.

De Zerbi, futuro clamoroso al Real Madrid: può essere il sostituto di Carlo Ancelotti

Secondo quanto riportato dal sito ‘elgoldigital.com’, il Real Madrid starebbe pensando a Roberto De Zerbi per sostituire Carlo Ancelotti. Un colpo di teatro clamoroso, che porterebbe un altro italiano sulla panchina più importante del mondo. L’ex allenatore del Milan ha già un accordo con il Brasile per diventare ct a giugno, ma in queste settimane molti lo vorrebbero ancora in Spagna anche nel 2024.

I Blancos sarebbero pronti a trattenerlo ma bisognerà vedere se il contratto sottoscritto con la CBF dovrà essere onorato a tutti i costi. In tal caso Florentino Perez potrebbe decidere di pagare la clausola per portare De Zerbi a Madrid. Il club inglese è legato all’allenatore bresciano fino al 2026 e per liberarlo chiede 10 milioni di sterline (poco meno di 12 milioni di euro).

Cifra irrisoria per il Real che potrebbe davvero piazzare un colpo a sorpresa per il suo futuro. Assieme a Roberto De Zerbi ci sono in lizza anche Xabi Alonso, Jurgen Klopp e Raul.

