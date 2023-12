Allarme Vlahovic: Juventus avvisata

Scatta l’allarme Dusan Vlahovic, arriva un annuncio sull’attaccante serbo in forza alla Juventus che preoccupa i tifosi del club bianconero

Chi è davvero Dusan Vlahovic? Che sia uno dei centravanti migliori nel campionato di Serie A non c’è alcun dubbio. Ed è anche un grande talento, che presenta doti fuori dal comune. Da qui a diventare campione, però, ce ne passa. Finora l’esperienza del bomber con indosso la maglia della Juventus non è stata esattamente memorabile, anzi.

Ci si aspettava molto di più da lui, anche se va detto che gli infortuni lo hanno condizionato non poco. A ciò bisogna aggiungere la mancanza di feeling calcistico con mister Massimiliano Allegri, che inevitabilmente pesa. Non è un caso che nelle scorse settimane, in più di un’occasione, il trainer livornese gli abbia preferito Moise Kean.

Qui una domanda sorge spontanea: il club di Exor dovrebbe cedere Vlahovic in futuro? Un’eventuale partenza del bomber di Belgrado porterebbe nelle casse della ‘Vecchia Signora’ una quantità di denaro assai rilevante, che aiuterebbe la dirigenza torinese ad operare più meglio sul calciomercato in entrata.

Tra l’altro, senza i benefici del Decreto Crescita le spese per l’ingaggio dell’ex Fiorentina arrivano quasi a toccare i 20 milioni lordi per la stagione in corso. Insomma, si tratta di uno stipendio particolarmente pesante e il rendimento sul campo dell’attaccante classe 2000 di certo non lo giustifica. Ragion per cui la separazione nell’estate 2024 è uno scenario da tenere in considerazione.

Anche perché non è detto che Vlahovic rinnovi il suo contratto in scadenza il 30 giugno del 2026. Intanto, Allegri è chiamato a scovare una soluzione per sfruttare al massimo le qualità del serbo. In tal senso, l’ex calciatore della Juventus Nicola Amoruso ha lanciato un piccolo allarme, descrivendo il momento della punta bianconera.

Juventus, Amoruso non ha dubbi su Vlahovic: “Così perde fiducia”

Amoruso si è così espresso ai microfoni di ‘Sky’: “Vlahovic non riesce sempre ad incidere nella partita e sembra un po’ avulso dalla manovra“. Il 49enne di San Giovanni Rotondo, inoltre, teme che il centravanti della ‘Vecchia Signora’ perda pian piano un po’ di fiducia nei suoi mezzi.

Aggiungiamo che, secondo lui, anche la Juventus dovrebbe impegnarsi di più per dargli supporto, ma Vlahovic deve provare a fare la differenza nei momenti complicati. Chiaro il pensiero di Amoruso, il quale di attaccanti se ne intende. Al momento il classe 2000 è distante dai livelli che fu capace di raggiungere quando indossava ogni weekend la maglia della Fiorentina.

Forse semplicemente il matrimonio con la società bianconera (soprattutto per via di Allegri) non può funzionare, con Vlahovic che dovrebbe trasferirsi altrove per dare un ulteriore slancio alla propria carriera. Il tempo, come sempre, darà i suoi verdetti.