Elisabetta Gregoraci scalda i fan: lato A esplosivo

Elisabetta Gregoraci più esplosiva che mai, lato A in bella vista per la showgirl calabrese: una visione che manda fuori di testa

Una costante nella vita di Elisabetta Gregoraci sono gli applausi a scena aperta raccolti dai fan, per la sua bellezza e il suo fascino iconici e intramontabili. La showgirl calabrese è uno dei volti femminili più amati d’Italia e non si smentisce davvero mai.

Non soltanto applausi, e questo è vero, ma anche critiche, per un personaggio sempre discusso per la sua vita privata, ma gli ammiratori di certo sono in maggioranza e hanno imparato ad apprezzarla. Non soltanto per la sua avvenenza estetica, ma anche per l’eleganza dei modi e per la sua empatia nei confronti del pubblico, dimostrata in maniera crescente con le sue esperienze televisive nelle quali, specie negli ultimi anni, si è messa in evidenza come conduttrice acclamata e in grado di tenere il palco con notevole carisma e presenza scenica.

Elisabetta mantiene un rapporto molto stretto con i suoi fan e a sua volta è grata per tutti gli incoraggiamenti ricevuti. Alcuni mesi fa, ha tagliato il traguardo dei due milioni di followers su Instagram e ci ha tenuto a ringraziare tutti con un post molto accorato. Dopodiché, ha continuato, come fa sempre, a regalare post e scatti dal grande fascino e sensualità. Gli impegni di lavoro e di vita privata la portano un po’ dovunque, nelle recenti vacanze a Dubai con il figlio e in Vietnam con il fidanzato Giulio Fratini l’abbiamo vista in gran forma. E non è certo finita qui.

Elisabetta Gregoraci, che caldo che fa in riva al mare: il top sta su solo con un filo, si vede tutto

Tornata alla sua vita di sempre, Elisabetta è stata protagonista in questi giorni di ripetuti shooting fotografici di altissimo profilo. In qualsiasi stagione dell’anno, è superlativa e avvolgente. E ritrova scorci d’estate in Costa Azzurra, con un servizio che lascia il segno per la sua esplosività.

In riva al mare, apre la felpa e scopre un top scollatissimo, tenuto su praticamente solo da un filo. La visione del suo lato A è illegale, la tentazione dello zoom si fa rapidamente largo. Arrivano, immancabili, i commenti degli ammiratori più irriducibili: “Che sventola”, “Una delle donne più belle in assoluto”, “Meravigliosa”, “Una bellezza ineguagliabile”, “Sei unica”.