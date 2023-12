Leclerc, follia Ferrari: l’annuncio scuote il paddock

Il futuro di Charles Leclerc tiene banco in casa Ferrari: un annuncio è diventato virale per i tifosi della Rossa

Le incertezze su Leclerc in Ferrari sono tornate al centro delle attenzioni: la scuderia di Maranello sta valutando il futuro non escludendo nessuna pista, fermo restando l’intenzione di proseguire insieme a lungo.

La stagione in Formula 1 si è appena conclusa con un’amarezza finale per la scuderia italiana: il mancato aggancio al secondo posto nella classifica dei costruttori ha deluso un po’ tutti. Charles Leclerc ha dato il massimo: il pilota monegasco ha chiuso in crescendo con tre podi nelle ultime quattro corse e il rimpianto di essersi fermato al giro di formazione in Brasile.

Leclerc è un pilota spesso discusso ma anche molto cercato sul mercato, la Ferrari sa bene come debba chiudere quanto prima una trattativa per il rinnovo andata troppo per le lunghe al netto degli annunci dalle alte sfere.

Allarme Leclerc, l’annuncio fa discutere

Il presidente John Elkann è intervenuto nei giorni scorsi a ribadire la fiducia nell’operato della Ferrari per il futuro. Il team principal Frederic Vasseur ha dato già delle indicazioni importanti per il futuro: la vittoria di Carlos Sainz a Singapore ha quanto meno ridato alla Rossa l’impressione di poter ancora competere ad alti livelli. Leclerc ora si trova a dover decidere del suo futuro, l’annuncio di Christian Horner non lascia dubbi: la Ferrari non deve farselo scappare.

Il pensiero del manager della Red Bull è netto. Horner ai microfoni di Sky ha dichiarato senza mezzi termini: “Alla Ferrari sarebbero dei pazzi a non rinnovare il contratto di Leclerc, ma sono sicuro che vorranno tenerlo in scuderia per tanto tempo, è naturale”. La concorrenza in pista vuole così vedere ancora Leclerc con la Ferrari, la Red Bull è talmente sicura delle proprie qualità che si augura di vedere una Rossa rampante… per poterla nuovamente sconfiggere nel 2024.

Leclerc ha fame di rivalsa e questo messaggio di Horner potrebbe caricarlo ulteriormente. Il nuovo contratto è ormai in prossimità, il monegasco vorrà migliorare insieme alla macchina e lo ha dichiarato in più occasione. Elkann per lui ha preventivato un futuro da campione del mondo, ma servirà una macchina potente e che possa dominare in pista. Leclerc, per altro, sta diventando sempre più specialista in qualifica e poco fortunato in pista, un aspetto quest’ultimo da migliorare assolutamente. Il pilota della rossa non vince un Gp dal 10 luglio 2022, il trionfo in Austria sembra un lontanissimo ricordo.