Dramma Djokovic, il problema è serio: bruttissimo quello che è successo

Dramma Novak Djokovic, il problema è più serio del previsto: le rivelazioni choc dopo quello che gli è accaduto

Un Novak Djokovic che sta continuando a perdere colpi. Lo ha dimostrato nel corso dell’ultima sfida che lo ha visto impegnato agli Internazionali di Roma. Per molti si tratta di una delle gare più brutte che abbia mai disputato nella sua carriera tennistica.

Nettissima e inaspettata la sconfitta contro il cileno Alejandro Tabilo, avversario che fino a qualche mese fa non avrebbe potuto mai impensierirlo anche in una condizione carente di forma.

Si è chiusa cosi ingloriosamente la partecipazione di Nole a Roma, condizionata anche da un grave episodio extra campo. Ci riferiamo a quando è stato colpito alla testa da una bottiglietta, sfuggita involontariamente dallo zaino di uno spettatore mentre stava firmando autografi dopo il match d’esordio con Moutet.

Da quel momento è aumentato il livello di preoccupazione del serbo, sia in campo che fuori. La frase ribadita in conferenza stampa non lascia alcun tipo di dubbio: “È come se un giocatore diverso fosse entrato nei miei panni oggi“, ha spiegato Djokovic, il quale ha ribadito di aver accusato nausea e vertigini l’episodio citato.

Djokovic preoccupato, dichiarazioni allarmanti

Non si sono fatti attendere comunque i complimenti di Djokovic nei confronti del suo avversario che ha meriato di vincere anche grazie a una prestazione scadente del serbo che, in campo, non è riuscito a trovare buone sensazioni. Quando gli viene chiesto se il motivo della sconfitta era dovuto alla borraccia che lo ha colpito in testa, Nole ha risposto dubbioso. Il giorno dopo quanto accaduto aveva svolto regolare allenamento, ma senza accusare né dolori né altro.

Durante la gara, invece, è stato perennemente sotto stress, soprattutto in termini di equilibrio. Il serbo ha svelato che dovrà sottoporsi a dei controlli medici per fare il punto della situazione e capire cosa gli è realmente successo.

Il filmato di lui a terra colpito ha fatto rapidamente il giro dei social: un episodio sfortunato, un incidente in cui quel ragazzo si era sporto oltre la recinzione e la borraccia gli è caduta dallo zaino colpendo il campione che ha sanguinato dopo l’impatto.

Subito è stato medicato e, dai primi istanti, ha avuto una forte nausea e vertigini per quasi un’ora. Un po’ di preoccupazione c’è, ma sa bene che passerà. Prossimo appuntamento al Roland Garros dove non vuole affatto fallire: “Molte cose devono migliorare se voglio avere almeno una possibilità di vincere il Roland Garros“, ha specificato Nole. Per confermarsi campione serviranno ben altre prestazioni.