Serie A, cambia la regola sugli extracomunitari

Il consiglio federale della Figc ha dato il via libera alla possibilità, per le società della Serie A, di tesserare due nuovi calciatori extracomunitari.

Serie A, le parole di Casini

Ecco le parole di Casini: “Nel Consiglio si è deciso di adeguare il numero di extracomunitari che possono arrivare in Italia ogni anno. Prima erano 2 di cui uno in sostituzione, da adesso saranno sempre 2 gli slot per gli extracomunitari, ma senza vincolo di sostituzione. Ringrazio l’Aic, che ha compreso l’esigenza delle squadre e mostrato apertura su questo fronte”