Fiorentina, è Nico la tua stella. 10° gol in A del leader Viola

Nico Gonzalez è uno dei calciatori di maggior talento della formazione allenata da Vincenzo Italiano e con il gol segnato al Monza nell’ultima giornata in Serie A, l’ex Stoccarda ha raggiunto le 10 reti in stagione: prima doppia cifra in Serie A e non solo. L’argentino è riuscito nell’impresa di portare i viola a due finali la scorsa stagione: Coppa Italia e Conference League, poi perse rispettivamente contro Inter (in cui ha anche segnato il gol del vantaggio) e West Ham.

Ma non finisce qui, perchè Nico non si è fermato: quest’anno è stato uno dei grandi protagonisti della stagione europea dei viola in Conference League, replicando quanto accaduto lo scorso anno e con la Fiorentina nuovamente in finale (da imbattuta) contro l’Olympiacos, in programma il 29 maggio. Il primo anno in viola, in Serie A, ha totalizzato 7 reti e in quella successiva 6. Quest’anno, con 180 minuti da disputare, Nico Gonzalez è arrivato a quota 10, vivendo la miglior stagione in viola della sua carriera.

I numeri di Nico Gonzalez con la Fiorentina

STAGIONE 21-22 – 39 presenze, 8 gol e 9 assist, per un totale di 2698′ giocati.

STAGIONE 22-23 – 42 presenze, 14 gol e 5 assist, per un totale di 2663′ giocati.

STAGIONE 23-24 – (3 gare da giocare): 40 presenze, 14 gol e 5 assist, per un totale di 2848′ giocati.