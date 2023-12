Torna alla Juve, promessa mantenuta: ha già il posto assicurato

Juventus pronta ad abbracciare un ex campione che tanto bene ha fatto in passato ed ora ritornerebbe nella sua amata Torino

Quando si avvia un nuovo progetto tecnico, improntato sui giovani e con l’obiettivo di ritornare a conquistare la Serie A e ad ottenere un ruolo importare in Europa, è fondamentale circondarsi anche di coloro che conoscono bene l’ambiente e la squadra. Di coloro che hanno già vestito la maglia e lottato per essa.

Far ritornare quei giocatori che hanno già vinto tanto, che già sanno come si fa e che, proprio per questo, sanno come si affrontano determinate sfide, si gestiscono le pressioni e si possono superare i momenti di crisi. Situazioni complicate che, solo chi ci è passato prima può capire e proprio per questo, il ritorno di un grande ex, alla Juventus è ben gradito. Soprattutto quando tutto può accadere e la distanza con l’Inter è minima.

Torna di nuovo alla Juve: l’annuncio di Chiellini

Tra i vari ritorni c’è sicuramente quello di Giorgio Chiellini, uno che con la maglia della Juventus ha vinto tanto. Un uomo, una garanzia e soprattutto uno che rappresenta appieno il DNA bianconero. Difatti, in un’intervista al ‘The Athletic’, ha detto: “Nel mio futuro vedo la Juventus. Non so in quale posizione, ma è un posto dove ho trascorso quasi metà della mia vita. Sono ancora molto legato, e sono molto felice che stiano facendo una buona stagione”. Chiellini ha quindi evidenziato la voglia di lavorare nell’ambito del management. “Ho una laurea in economia e una in MBA in calcio. Ora non mi sento di fare l’allenatore”.

Alla veneranda età di ormai 39 anni è in effetti giunto il momento di pensare anche ad una carriera di dirigente. E con gli studi che ha fatto, può in effetti essere molto utile alla società bianconera. Chiellini però da grande conoscitore di calcio, ha parlato poi dei suoi eredi della Nazionale: “Bastoni è molto diverso da me, ma ha un potenziale enorme. Tecnicamente potrei paragonarlo a Bonucci. Un po’ diverso, ma ci assomiglia. Potrebbe essere tra i primi cinque difensori al mondo”.

Al netto delle vicende relative alla nazionale, ed anche alla corsa scudetto tra Juve e Inter di cui ha anche parlato, a far scalpore sono soprattutto le parole di Chiellini su quello che potrà essere il suo futuro al termine della carriera da calciatore: ancora la Juve nel mirino.