È rottura con la Juve: andrà via subito

La Juventus sta disputando un’ottima stagione fino a questo momento, ma sul mercato può esserci uno scossone già a gennaio

Il calciomercato di gennaio della Juventus porterà probabilmente almeno un centrocampista di altissima qualità. Tuttavia, Cristiano Giuntoli sarà molto impegnato nel risolvere alcune questioni che riguardano i giocatori che non stanno praticamente vedendo il campo.

Quando si vince con continuità si tende poco a dare fiducia ad altri giocatori e infatti Massimiliano Allegri sta puntando sempre sul proprio blocco, quello che gli permette di lottare con l’Inter per lo Scudetto. Ma è chiaro che non tutti sono disposti a sedersi in panchina senza ricevere fiducia.

E’ il caso, per esempio, di Kenan Yildiz. Attaccante turco con passaporto tedesco classe 2005, è uno degli astri nascenti del calcio europeo, tanto che ha trovato anche la prima rete con la Turchia di Vincenzo Montella proprio contro la Germania. Il colpo Yildiz nasce a parametro zero dal Bayern Monaco e dopo un’esperienza nella Next Gen si è aggregato alla prima squadra.

Però lo spazio trovato è pochissimo: appena 36′ in Serie A divisi in cinque presenze e la sensazione che Allegri non gli concederà molto spazio fino alla fine della stagione. Ecco perché Yildiz ha tutta l’intenzione di lasciare la Juventus.

Juventus, Yildiz vuole andar via

Secondo quanto riferito da Florian Plettenberg, giornalista dell’edizione tedesca di Sky Sport, Kenan Yildiz vuole andare via dalla Juventus già a gennaio. L’attaccante turco è frustrato dalla situazione che sta vivendo a Torino, con zero minuti giocati dopo le ottime prestazioni con la Nazionale. Oltre al prestito, è un’opzione anche il trasferimento a titolo definitivo con club inglesi e tedeschi in prima linea.

Sarà molto interessante capire come Giuntoli gestirà questa situazione. Nelle scorse settimane si era parlato molto di un interessamento del Liverpool, oltre a quello dell’Arsenal. Le parole di Yildiz in un’intervista alla ‘Bild’ erano state di grande amore per la Juve, con l’idea di seguire le orme dei suoi idoli Baggio, Del Piero e Zidane.

L’addio a gennaio, ad ogni modo, sembra scontato. Yildiz ha diciotto anni, vuole giocare con continuità e se non sarà la Juventus a garantirgli maggiore spazio, cercherà un altro club. L’ultima parola sotto questo punto di vista spetterà ad Allegri, che lo ha lasciato fuori anche contro il Napoli dove ha deciso di puntare su Kean e Milik al momento delle sostituzioni di Vlahovic e Chiesa.