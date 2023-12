Milan, Ibrahimovic e il nuovo allenatore: ci siamo

Aria di crisi duratura in casa Milan. I rossoneri perdono ancora con Stefano Pioli che è sempre a rischio: la scelta di Ibrahimovic

Non è un periodo favorevole in casa rossonera con tante sconfitte collezionate in questa prima parte di stagione. Stefano Pioli ora cercherà di riprendersi il prima possibile, ma ecco la novità che potrebbe portare Zlatan Ibrahimovic.

Una nuova rivoluzione in casa Milan dopo quella della scorsa estate. Il gioco dei rossoneri non è scoppiettante come un tempo e così la panchina di Stefano Pioli traballa da ormai diverse settimane. Ora potrebbe entrare in società così Zlatan Ibrahimovic, che è da mesi a contatto con Cardinale per un suo nuovo ruolo all’interno del club milanese.

Milan, la scelta di Ibrahimovic: ecco l’indiscrezione

Il Milan vuole tornare a puntare allo Scudetto, ma i punti di distacco da Juventus ed Inter sono davvero tanti. L’altro obiettivo dei rossoneri è quello di restare ancora competitivi in campo internazionale anche con la suggestione Europa League. Una rivoluzione totale per cercare di riparare i cocci prima della distruzione definitiva.

Novità interessanti in casa Milan come svelato dalla prestigiosa firma di Enrico Currò sul sito di Repubblica. Secondo il noto giornalista, Zlatan Ibrahimovic sarebbe sempre più vicino al secondo ritorno nelle vesti di dirigente mascherato da superconsulente di Cardinale o come dirigente vero e proprio o magari da direttore tecnico. Così potrebbe optare per un allenatore in pectore in tandem con Ignazio Abate, suo grande amico dai tempi del Milan sotto la gestione di Raiola.

Una novità decisiva con l’ingresso di Ibra all’interno dell’organigramma societario: ecco quello che potrebbe succedere da qui a breve in casa rossonera. Ora Pioli dovrebbe così recuperare i suoi migliori calciatori, come Rafael Leao, per collezionare nuovi punti riportando entusiasmo all’interno della squadra milanese.

Il campione svedese potrebbe fungere da collante tra squadra e staff tecnico almeno per il mondo. Ignazio Abate sta riscuotendo risultati importanti alla guida della Primavera rossonera ed ora ci sarebbe così lo spiraglio per volare in Prima squadra in caso di rivoluzione totale. Entro gennaio dovrebbe arrivare il primo bilancio stagionale per il Milan, che ha perso tanto terreno in questo campionato. Lo Scudetto resta un miraggio con l’obiettivo di rientrare tra le prime quattro della classifica.