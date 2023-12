Addio Juve, vuole tornare ‘a casa’: scelta fatta

Brutte notizie per Massimiliano Allegri che sta per perdere definitivamente il big: decisione già presa per gennaio

La Juventus è già al lavoro per il futuro. I bianconeri, che in quanto a risultati stanno regalando parecchie soddisfazioni ai loro tifosi, non possono non pensare alla programmazione per permettere ad Allegri di avere i nomi giusti nelle prossime sessioni di calciomercato.

Occhio a gennaio, un mese bollente per il club di Torino. La sessione invernale di mercato viene vista solitamente come uno spartiacque per far sì che le squadre possano incorporare i rinforzi utili a raggiungere gli obiettivi dell’annata. E il grande sogno di Allegri e dei suoi ragazzi non può non continuare ad essere lo Scudetto. Per fare in modo di coltivare, settimana dopo settimana l’idea di conquistare un trofeo che manca da parecchio tempo, ci sarà bisogno di rinforzi.

In difesa Bremer e Gatti hanno dato sfogo al loro potenziale, anche in fase realizzativa, sbrogliando la matassa in più di una situazione. A centrocampo si lavorerà con maggiore intensità visto che andrà ristabilito l’ordine numerico: le assenze di Pogba e Fagioli rischiano, in tal senso, di pesare parecchio.

Le sorprese potrebbero giungere anche in attacco, reparto che vede un Vlahovic in fase calante – e mai tolto ufficialmente dal mercato dalla Juve – ed il rinnovo di Federico Chiesa ancora in attesa.

Juve al tappeto: il bug sfuma definitivamente

Nelle ultime ore, però, le indiscrezioni parlano di una vera e propria batosta in ottica mercato per quel che concerne uno dei grandi sogni invernali di Cristiano Giuntoli. Pare infatti che un big, tallonato dal ds della Juventus, abbia già deciso di scartare i bianconeri.

Si parla di Jadon Sancho, ala inglese sotto contratto con il Manchester United ma sin dallo scorso settembre fuori rosa per dei dissapori con il tecnico ten Hag. L’attaccante non ha mai voluto scusarsi con il manager olandese, venendo addirittura estromesso dalla chat whatsapp della squadra: un clima di tensione che porterà all‘inevitabile partenza del 23enne londinese nel mese di gennaio.

Ekrem Konur, giornalista turco particolarmente informato sugli affari di mercato internazionale, ha rivelato come il calciatore abbia però già deciso la sua prossima tappa: e non sarà la Juventus. Sancho avrebbe definitivamente scelto di fare ritorno al Borussia Dortmund, club che lo ha consacrato come uno degli esterni d’attacco più forti al mondo solo due anni fa.

Adesso il club tedesco sembrerebbe essere rimasto nel cuore di Sancho che per tornare a giocare con continuità e rilanciarsi in vista dell’Europeo, è pronto a vestire ancora una volta la casacca giallonera.