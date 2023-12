Federer lo ha detto davvero: annuncio che lascia di sasso

Dopo mesi di silenzio, Roger Federer torna a parlare dei suoi grandi rivali: l’annuncio dell’ex tennista svizzero lascia senza parole

C’era una volta un quartetto di tennisti straordinari ribattezzati Fab Four. Ben presto sono rimasti in tre, diventando per tutti i Big Three. Il tempo ha però logorato uno di loro, il più ‘bello’, per molti versi il migliore. Così, dopo il ritiro di Roger Federer, a rappresentare un’epopea indimenticabile del mondo del tennis sono rimasti solo Rafa Nadal e Novak Djokovic. Due campioni ammirati da tutti, anche dallo stesso fenomeno svizzero, che in queste ore si è lasciato andare a un annuncio in grado di lasciare tutti senza parole.

In un anno vissuto in maniera diametralmente opposta da Rafa e Nole, Federer si è fatto un’idea chiarissima su quello che dovrà essere il loro futuro. Mentre lui è ormai fuori dal circuito e si gode la ‘pensione dorata’ da ex tennista e osservatore delle vicende del suo sport del cuore, Djokovic è ancora il migliore giocatore al mondo e l’amico Nadal ha lavorato duramente per ritrovare la miglior condizione, in vista di un 2024 da vivere nuovamente da protagonista.

Proprio per questo motivo, conoscendo le loro motivazioni, le loro ambizioni, la loro grinta e la loro voglia di vincere sempre e comunque, Federer si è lasciato andare a delle dichiarazioni incredibili ai microfoni di un’emittente cinese. Parole che hanno dimostrato ancora una volta tutto il suo fair play e soprattutto l’amore per uno sport che, nella sua vita, è stato molto più di un gioco.

Federer parla di Djokovic e Nadal: l’annuncio dello svizzero è sorprendente

Intervenuto ai microfoni del canale ‘CGTN Sport’, Federer ha parlato ancora una volta di Djokovic e Nadal, due campioni che hanno contrassegnato con lui un’epoca indimenticabile del mondo del tennis.

“Giocare contro di loro è stato un onore, sono stato fortunato“, ha raccontato Federer, davvero emozionato nel ricordare tutte le grandi partite che sono riusciti a disputare all’interno dei più importanti tornei del mondo. A prescindere dal risultato, far parte di quegli eventi storici è stato per lui una vera gioia.

La grandezza di Djokovic e Nadal non si tocca, non può essere scalfita da un’annata storta o da un risultato sfortunato. Questo il pensiero di Roger che, mentre molti tifosi continuano a dibattere su chi tra loro sia stato il migliore, cerca invece di spostare il focus su un altro aspetto, ossia sull’importanza che giocatori del genere rivestono per l’intero movimento tennistico mondiale.

Per questo motivo lo svizzero continua a sperare con tutto il suo cuore che Rafa possa tornare ai suoi livelli già dai prossimi mesi, e che Djokovic possa continuare a giocare con questa competitività per più tempo possibile: “Averli entrambi ancora in lizza per i più grandi traguardi e al vertice del circuito non può che far bene al nostro sport“. Una benedizione priva di invidia che ha ancora una volta dimostrato tutta la grandezza e lo spessore del fuoriclasse elvetico.