Italiane in Champions League: Inter e Lazio in cerca della vetta, Milan spera nel “miracolo”

Tutto pronto per l’ultimo turno della fase a gironi della Champions League. Se due delle italiane in campo, Inter e Lazio, godono già della certezza del passaggio del turno, per Napoli e Milan la situazione non è ancora ufficialmente chiusa.

I partenopei devono affrontare, tra le mura amiche, il Braga. La squadra di Mazzarri viene da un periodo negativo, che ha portato a tre sconfitte nelle ultime quattro gare di campionato. In Europa, però, gli azzurri sono vicini alla qualificazione agli ottavi: il Real Madrid è già ufficialmente primo nel gruppo C, mentre il Napoli è secondo con 7 punti, 3 in più proprio dei portoghesi. Tenendo conto della gara d’andata e della differenza reti, va detto che alla squadra di Artur Jorge servirebbe una vittoria con almeno due gol di scarto per poter procedere al sorpasso.

Non si può escludere che il Napoli possa imporsi nettamente, riscattando le ultime uscite: su Planetwin365 è interessante la quota dell’“Handicap 1 (-1)” a 2,27, su Unibet a 2,20 e su Betclic a 2,16. Segnaliamo anche la quota del mercato “Primo Tempo 1”, ipotizzando un’affermazione del Napoli durante la prima frazione di gioco: parliamo di 1,93 volte la posta su Planetwin365, di 1,92 per Unibet e 1,95 per WilliamHill.

Più complicata la situazione del Milan di Pioli. I rossoneri sono ultimi nel gruppo F con 5 punti, gli stessi del Newcastle terzo; il PSG secondo, invece, è a quota 7 mentre il Borussia Dortmund è primo con 10 punti. La prossima prova del Diavolo sarà contro gli inglesi, al St. James Park. Il Milan è obbligato a vincere ma questo successo potrebbe non bastare: è anche necessario, infatti, che il Borussia Dortmund si imponga in casa sul PSG.

Al netto di ciò, va detto anche che la squadra di Pioli con una vittoria, si assicurerebbe quantomeno l’accesso ai sedicesimi di Europa League. Non sarà facile, però, anche perché i rossoneri, nella loro storia, hanno vinto solo una delle 21 gare giocate in Inghilterra (si contano ben 13 sconfitte). Un successo esterno di Giroud e compagni pagherebbe 4,30 volte la posta su Planetwin365, su WilliamHill 4,20 e su Betclic 4,22. Da tenere in considerazione anche l’“Over 2,5”, su Planetwin365 a 1,75, su WilliamHill 1,70 e su Betclic 1,74.

Inter e Lazio, come già anticipato, sono in cerca di un primo posto nei rispettivi gironi. La squadra di Inzaghi, capolista del campionato italiano e già certa di giocare gli ottavi di Champions, dovrà giocare contro la Real Sociedad davanti ai propri tifosi: attualmente, i nerazzurri condividono il primo posto nel gruppo D proprio con i baschi (quest’ultimi vantano una differenza reti migliore).

Visto lo stato di forma eccellente dei nerazzurri, è lecito aspettarsi una gara a senso unico: segnaliamo la quota della “Parziale-finale 1/1”, su Planetwin365 a 2,50, su WilliamHill 2,30 e su Betclic 2,23.

Gara più insidiosa, almeno sulla carta, quella dei biancocelesti. La Lazio dovrà vedersela con l’Atletico Madrid, al Metropolitano, anch’esso già qualificato: la classifica del gruppo E vede gli spagnoli in testa con 11 punti e la squadra di Sarri a inseguire ad una lunghezza. Un’affermazione esterna della Lazio è bancata a 5,50 su Planetwin365 e WilliamHill mentre su Betclic è a 5,30.

Interessante anche il “Goal”, su Planetwin365 a 1,85 e WilliamHill, con Betclic che lo propone a 1,91.