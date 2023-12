Ultim’ora Valentino Rossi, nuovo sconcertante retroscena: coinvolto anche Marquez

Valentino Rossi è uno degli sportivi più autorevoli che ci siano in circolazione. I suoi trascorsi sono noti a tutti, anche se non mancano i retroscena: l’ultimo annuncio

Sono tutti a conoscenza della condotta esibita da Valentino Rossi, che lo ha spesso e volentieri fatto finire protagonista al centro di numerose polemiche. Una carriera del genere è per pochi eletti, così come un comportamento di tanto in tanto sopra le righe.

Al netto delle vicende più note della carriera del ‘Dottore’ non mancano alcuni retroscena che hanno fatto rapidamente il giro del mondo. Uno in particolare è abbastanza clamoroso.

Il Mondiale dell’annata del 2015 ha cambiato radicalmente le sorti della MotoGP. In quel periodo una delle attrazioni principali è stata sicuramente quella che hanno portato Marc Marquez e Valentino Rossi ad un lungo e duraturo duello senza esclusione di colpi.

Yamaha e Honda erano due team imprendibili, anche grazie al contributo sia tecnico che “scenico” dei due piloti citati. Pochi anni dopo, per via di un potenziale approdo del fratello dello spagnolo nella casata di Rossi, si è vista una verificata a dir poco clamorosa.

Rossi e quel retroscena mai rivelato

Pare infatti che Alex Marquez sia stato snobbato dal team, poiché “nessun membro della sua famiglia può vestire questi panni”. Parafrasando ciò che è stato detto in maniera vagamente precisa, si può intuire quanto gli episodi precedenti si siano ripercossi in seguito.

Una vicenda decisamente interessante, che ha visto la pronta risposta del fratello di Marquez esattamente qualche tempo dopo. Lo spagnolo pensava infatti che la moto proposta fosse adatta alle sue capacità, ma in realtà così non è stato.

Il suo passaggio dagli avversari, dunque, non si è concretizzato. Lasciando che fosse Fabio Quartararo a chiudere il cerchio. Un intreccio che ha visto probabilmente la parola di Rossi come determinante, dato che potrebbe essere stato proprio lui a remare contro tutto ciò.

Le ruggini che il celebre Dottore più amato del mondo delle due ruote ha avuto con vari piloti, ancora non sono state scordate dal pubblico. A rivelare l’aneddoto ci ha pensato Razlan Razali a ‘Dazn Spagna’: “Dorna ci aveva concesso una seconda moto per la Moto2, e Alex era nella mia lista. Ci siamo incontrati in segreto, l’intento era fargli fare un altro anno nella categoria e poi promuoverlo in MotoGP dal 2021, quando Fabio Quartararo sarebbe passato alla Yamaha ufficiale. Alex ha firmato il contratto, era una sera di agosto del 2019”. Sull’approdo in Yamaha ha ammessa: “Ho spiegato i miei piani, ma loro mi hanno detto ‘no, nessun membro della famiglia Marquez può venire in Yamaha’. Ho detto ‘ma il team è mio’, però loro hanno risposto che era a causa di quanto successo nel 2015, che era diventata una questione personale”.