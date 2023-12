Pioli ora trema: c’è data decisiva per l’esonero

Il futuro d Stefano Pioli è appeso ad un filo e l’esonero non è da escludere: spunta la data, il Milan è irremovibile

Il Milan vive un dramma. L’ennesima batosta in campionato fa abbassare la testa ai rossoneri che a Bergamo contro l’Atalanta, si è ritrovato beffato grazie alla perla allo scadere di Luìs Muriel.

Il tacco del colombiano, su un incolpevole Maignan, si trasforma rapidamente in uno schiaffo diretto in primis verso Stefano Pioli. Mai come quest’anno l’allenatore di Parma si è ritrovato ad affrontare un oceano di critiche per scelte in campo spesso e volentieri considerate inappropriate. Adesso, però, pare proprio che la sua avventura sulla panchina del ‘Diavolo’ sia agli sgoccioli: e lo Scudetto del maggio 2022 è diventato definitivamente un ricordo lontanissimo.

La stagione rossonera, in Serie A, vede la squadra di Pioli ben lontana dal vertice: e al momento sembra impossibile includere il Milan nella lotta al prossimo Scudetto. L’allenatore emiliano è sotto contratto con il club di Via Aldo Rossi fino all’estate 2025: un accordo che rischia di contare molto poco.

Gerry Cardinale, così come i tifosi, sono stufi di un rendimento tanto deludente che potrebbe addirittura portare il ‘Diavolo’ a rischiare di non qualificarsi alla prossima fase a Gironi della Champions League. Per non parlare, poi, dell’attuale edizione della competizione europea dove i rossoneri sono quasi aritmeticamente eliminati.

Pioli esonerato, ecco la data: ultima spiaggia

La fiducia sembra essere finita: il Milan sta seriamente considerando il futuro di Stefano Pioli, nel tentativo di raddrizzare una stagione che rischia di essere un flop totale. Da questo punto di vista c’è una deadline che stavolta non subirà rinvii: entro quella data, sarà tutto ufficiale.

Il Gruppo F di Champions League si chiuderà ufficialmente il 13 dicembre quando i rossoneri, con un solo risultato a disposizione, dovranno tentare l’impresa a St. James Park in casa del Newcastle. Servirà una grande prestazione oltre i tre punti, con la contemporanea (e improbabile, sulla carta) vittoria del Borussia Dortmund. E Pioli? Se il Milan dovesse fallire il match contro i bianconeri ritrovandosi con l’ennesima mancata vittoria, allora i vertici del club di Via Aldo Rossi non ci penserebbero due volte: Pioli potrebbe essere esonerato.

Non è ancora chiaro chi possa essere l’eventuale sostituto ma intanto mancano pochissimi giorni al termine ultimo fissato da Gerry Cardinale: se non dovessero arrivare i tre punti col Newcastle, il Milan saluterebbe Pioli per tentare una nuova strada che i tifosi sperano possa essere vincente, il prima possibile.