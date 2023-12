Addio Hamilton, ultim’ora pazzesca in Formula 1

L’addio di Lewis Hamilton torna a occupare la scena in Formula 1, emerge un retroscena davvero importante sul futuro dell’inglese

Lewis Hamilton è ancora protagonista, la stagione motoristica è in pausa ma il pilota inglese diventa l’argomento di discussione preferito per gli appassionati di F1.

Un altro retroscena emerge all’improvviso nel mondo della Formula 1. Gli animi agitati nelle scuderie continuano anche dopo il termine del campionato, ed un personaggio come Lewis Hamilton resta sempre al centro dell’attenzione.

Il pilota della Mercedes ha rinnovato il suo contratto con il team ma le voci di un addio continuano ad emergere con quanto appurato dalla stampa inglese. Il ‘Daily Mail’ riporta un retroscena risalente ad un paio di stagioni fa, con l’inglese protagonista indiretto.

Addio Hamilton, la Formula 1 ha tremato

La vicenda è emersa per i rapporti quanto meno burrascosi con la Fia. Toto Wolff, in questo caso, sarebbe stato protagonista di uno sfogo importante che ha fatto tremare tutto il mondo della Formula 1. Un episodio che risale però al 2021 ma che di recente è riemerso. Wolff, infatti, era più che contrario alla gestione di Micheal Masi come commissario della F1, tanto da aver dichiarato a Jean Todt come: “O va via Masi oppure Hamilton lascerà la Formula 1”.

Wolff è stato dirompente, la scena è stata quasi spiazzante contro la Fia dopo i ‘torti’ subiti. Masi lasciò il ruolo dopo la stagione 2021 e potrebbe tornare per la prossima stagione in un’altra veste, ma l’eco delle polemiche ancora risuona. La Mercedes entrò in una dura battaglia con l’allora commissario per alcune decisioni che fecero scalpore. Secondo la scuderia, Masi favorì nettamente Verstappen per la vittoria del suo primo titolo.

Il rientro di Masi in F1, oggi come allora, non è una situazione particolarmente gradita dal team inglese e dal suo manager, pronto a dare nuovamente battaglia. La Fia sembra aver fatto quasi un passo indietro e considera Masi come un professionista serio e preparato all’interno del mondo motoristico. Le parole del presidente Ben Sulayem sono state viste nell’ottica di un clamoroso ritorno.

Il ritorno dell’ex dirigente, peraltro, è già ventilato dalla scorsa primavera e scatenerebbe probabilmente ancora Wolff e la Mercedes, Hamilton però con il nuovo rinnovo si sente al sicuro. L’inglese, in questo caso, non lascerebbe la F1 ma l’ipotesi è che potrebbe accadere ben altro. La Mercedes potrebbe spingere ancora una volta nella direzione opposta.