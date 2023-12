Leclerc ‘distrutto’: Verstappen ed Hamilton impietosi

Charles Leclerc è uno dei più attesi per la prossima stagione di Formula 1. Il pilota della Ferrari sogna di competere per il titolo iridato

L’attesa per il prossimo campionato del mondo di Formula 1 è già alle stelle. Nonostante tutti gli indizi lascino pensare a un’ennesima cavalcata trionfale di Max Verstappen e della sua Red Bull resta la speranza di assistere a un ritorno ad alti livelli dei rivali più accreditati, Ferrari e Mercedes in testa.

Il pilota olandese è convinto di poter conquistare senza particolari problemi il quarto titolo iridato consecutivo e di certo non mancano i presupposti affinché questo scenario si concretizzi. È altrettanto certo che dalle parti di Maranello e di Brackley si stia lavorando per rendere la vita difficile alla scuderia anglo-austriaca. La vittoria dell’ennesimo mondiale piloti resta però ampiamente alla portata di Verstappen.

Si preannuncia dunque un’appassionante sfida a tre, stando almeno ai primi pronostici formulati da alcuni esperti. Red Bull, Mercedes e Ferrari si apprestano a darsi battaglia già a partire dal Gran Premio del Bahrain in programma il 2 marzo prossimo. Ma secondo il parere di un celebre ex pilota di Formula 1 solamente Lewis Hamilton è in grado di mettere i bastoni tra le ruote a Verstappen.

A quanto pare anche per il 2024 i sostenitori del Cavallino Rampante dovranno accantonare i sogni di vittoria e lo stesso Leclerc dovrà rassegnarsi a vivere una stagione da comprimario. Parola di Johnny Herbert, ex pilota inglese protagonista di grandi gare a metà degli anni novanta.

Leclerc inferiore a Hamilton e Verstappen: l’ex pilota della Benetton stronca il monegasco

In un’intervista rilasciata a ‘PlanetF1′ Herbert, che nel 1995 fu compagno di squadra di Michael Schumacher alla Benetton riuscendo a conquistare anche due Gran Premi, non sembra nutrire particolare stima nei riguardi di Charles Leclerc. Le sue parole in tal senso sembrano piuttosto esplicite.

“A differenza di piloti come Max Verstappen o Lewis Hamilton, Leclerc ha mostrato alcune incertezze che non sono tipiche di piloti del loro calibro“. Il monegasco che peraltro dovrebbe a breve rinnovare il contratto con la Ferrari non sarebbe in grado di competere ad altissimi livelli.

Herbert però, forse consapevole di aver fatto infuriare milioni di di fan della Rossa, compie una parziale retromarcia: “Ho notato che Charles ha iniziato a mostrare maggiore costanza nei risultati. Se continua su questa strada ha tutte le possibilità di competere e superare rivali come Verstappen“.