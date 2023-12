Tifosi del Milan senza parole, il colpo non si fa più

Il Milan ha assoluto bisogno di acquistare un nuovo centravanti, ma uno degli obiettivi rossoneri potrebbe sfumare: ecco di chi si tratta

Cercasi attaccante. Il Milan deve potenziare il proprio reparto offensivo aggiungendo alla rosa un centravanti di valore. L’assenza di una figura del genere all’interno dello scacchiere di mister Stefano Pioli pesa particolarmente e non potrebbe essere altrimenti.

Non è un caso che in più di un’occasione la compagine rossonera abbia faticato ad andare in gol. E ne risente un po’ anche l’equilibrio di tutto il team. Nel calcio moderno avere una punta in grado di segnare e al tempo stesso trascinare i compagni è a dir poco fondamentale. Un club dalle grandi ambizioni come il Milan non può assolutamente farne a meno.

La società targata Gerry Cardinale ne è ovviamente consapevole, ragion per cui l’amministratore delegato Giorgio Furlani sta continuando a lavorare sotto traccia alla ricerca di ghiotte occasioni. E il mirino dei lombardi punta anche in Serie A, non soltanto all’estero. Il preferito del ‘Diavolo’ resta sempre Jonathan David del Lille, ma l’affare è molto complicato sia per i costi elevati che per la folta concorrenza.

Nella lista dei desideri, però, è presente anche un’altra opzione che stuzzica non poco la fantasia dei rossoneri. Il riferimento, entrando più nello specifico, è ad una delle rivelazioni del massimo campionato italiano attualmente in corso. Stiamo parlando di Joshua Zirzkee, giovane centravanti di proprietà del Bologna.

La punta olandese rappresenta uno degli elementi di spicco del fantastico gruppo guidato da Thiago Motta. L’allenatore italo-brasiliano sta valorizzando nel migliore dei modi le doti fuori dal comune dell’ex Bayern Monaco, aiutandolo a crescere ulteriormente. La sensazione è che al termine dell’annata sportiva Zirkzee sarà pronto per approdare in una big.

Calciomercato Milan, affare Zirkzee in salita: Premier sullo sfondo e non solo

Il Milan lo monitora distanza, stimolato pure dalla carta d’identità del talento di Schiedam. Trattasi, infatti, di un classe 2001, che il prossimo 22 maggio raggiungerà la soglia dei 23 anni di età. L’identikit rispecchia a pieno la filosofia della società meneghina in ambito di calciomercato.

La linea è puntare sui giovani con un alto tasso di rivendibilità. La valutazione di Zirkzee in futuro potrebbe toccare delle quote assai elevate, di conseguenza i rossoneri si augurano di poterlo prendere nell’estate del 2024. Ma non è affatto da escludere che la pista in argomenti finisca per sfumare nei mesi a venire.

Anzi, sembra più probabile che il numero 9 del Bologna possa proseguire la sua carriera in Premier League. Da tenere in considerazione anche l’ipotesi relativa ad un ritorno al Bayern Monaco, per cercare di ritagliarsi uno spazio significativo nel club che lo ha lanciato tra i professionisti. Strada in salita per il Milan.