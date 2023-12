Il club ha deciso: ultimatum al tecnico, pronto Flick

Hansi Flick sembra essere ormai prossimo a tornare in panchina. Un club, infatti, ha dato l’ultimatum al tecnico. Le ultime.

Stiamo entrando in una fase molto delicata della stagione e in questo momento sbagliare rischia di costare davvero molto caro per quasi tutti i tecnici.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, un club sembra aver dato l’ultimatum al proprio allenatore: senza cambio passo si procederà all’esonero e il favorito numero uno sembra essere Flick. Un nome assolutamente di esperienza per chiudere nel migliore dei modi la stagione e poi magari puntare su un alto tecnico. Si tratta naturalmente di una indiscrezione che dovrà essere confermata.

Ribaltone in panchina: Flick il favorito

Nessun esonero immediato o altro. Il club ha deciso di attendere ancora un po’ prima di dare lo scossone anche se la strada sembra essere segnata. In passato si è parlato molto di arrivare fino a fine stagione e poi magari iniziare a valutare con attenzione il cambio in panchina, ma il cammino è lungo e il rischio è quello di un clamoroso flop. Da qui l’ipotesi di sostituire sin da subito la guida tecnica per cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Stando alle ultime indiscrezioni, la sconfitta contro l’Anversa ha portato Xavi ad essere davvero a forte rischio e non possiamo escludere uno scossone in caso di una nuova sconfitta contro il Valencia. Sono diversi i nomi sul taccuino del club blaugrana, ma l’esperienza di Flick è sicuramente importante e potrebbe arrivare l’accordo per cercare di trovare il giusto passo e raggiungere gli obiettivi.

Di certo ancora non c’è il tanto atteso via libera e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio la situazione e se alla fine si arriverà o no alla fumata bianca. Si tratta di un qualcosa da seguire con attenzione anche nei prossimi giorni.

Barcellona: ipotesi Flick per la panchina

Hansi Flick è una ipotesi seria per la panchina e per questo motivo il Barcellona ci pensa e ragiona sulla possibilità di esonerare Xavi. Decisiva la prossima partita e una sconfitta potrebbe segnare il destino del tecnico spagnolo. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte anche del club catalano.