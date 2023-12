“Ecco qual è la mia paura”, Federica Pellegrini svela tutto: fan attoniti

Dopo una vita di trionfi in vasca, Federica Pellegrini sta per tagliare un altro traguardo importante, ma le paure non sono passate

Ci sono più vite nella vita di Federica Pellegrini. Nella prima è stata una campionessa che tutto il mondo ci ha invidiato. Da poco più di un anno però è cominciata la seconda, quella di moglie che tra poco diventerà anche mamma. Ma questo non l’ha aiutata a cancellare alcune paure.

In realtà però le sue giornate sono molto piene. Ha aperto da poco la sua Academy di nuoto di Livigno e ha anche appena lanciato una linea di cosmetici che portano il suo nome. Ma tutta l’attenzione è concentrata sul parto e ora sappiamo anche con certezza quando sarà. O meglio, la scadenza è tra Natale e Capodanno. Poi però, visto che nessuna gravidanza ha il timer, la prima figlia potrebbe anche nascere all’inizio dell’anno nuovo. Intanto però una prima decisione è arrivata e non si torna indietro.

Lei ha passato una vita in vasca per preparare Olimpiadi e Mondiali e ora in vasca partorirà, perché quello è il suo ambiente naturale. La data per Federica Pellegrini si avvicina e sa già che comincerà una nuova vita, anche se potrà contare su alcune certezza.

La famiglia di sempre, con i genitori e il fratello. La famiglia nuova con Matteo Giunta che ha sposato nell’agosto del 2022 e i loro quattro cani. E lei si dovrà reinventare ancora una volta.

Federica Pellegrini svela tutto: il grande momento si avvicina ma la paura non è passata

Con Matteo sa che la sua esistenza è completa. Lo era già quando lui la seguiva come allenatore e intanto svela un particolare che non conoscevamo. Giunta si emoziona, ma piange raramente. Quando però si è avvicinato il momento del suo ritiro, due anni fa, l’ha fatto ed è stata come una liberazione.

Però sa bene che lei e la bimba in arrivo sono fortunate ad avere un compagno e un padre come lui. Matteo, garantisce, le ha fatto scoprire cosa era il vero amore, quello che evidentemente le storie con Luca Marin e Filippo Magnini non le avevano dato.

E accanto a lui ha vissuto tutta l’attesa, anche i momenti più complicati. Perché come per tutte le coppie sposate da poco, il martellamento è cominciato fin da subito. E il fatto che lei nei primi mesi non fosse rimasta incinta stava diventando un problema, anzi un incubo che le tormentava i sogni. Ha risolto con la sua psicologa, ma ammette che non è stato semplice.

“La mia paura? Da donna ti carichi di paure, pensi di non funzionare… Quando arrivava, regolare, il ciclo, mi assaliva la tristezza. Però a un certo punto mi sono anche detta che se non doveva arrivare andava bene, abbiamo quattro cani, siamo felici così e non c’è nessun tipo di problema”.

Oggi invece ci siamo: sta per arrivare Meringa, come la chiamano affettuosamente loro e in effetti Federica a “Un giorno da pecora” ha svelato che il nome c’è già. Sette lettere, come Meringa, appunto.